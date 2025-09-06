Nadia Rinaldi: dimagrimento choc, esclusione Tale e Quale Show e attacco a Carlo Conti: "Provini? Una farsa! Ci vuole rispetto", scoppia il caso

Nella puntata di oggi pomeriggio di Storie di donne al bivio weekend, sabato 6 settembre 2025, tra gli ospiti ci sarà anche Nadia Rinaldi, nota attrice romana che nelle scorse settimana è finita al centro dell’attenzione per il suo duro sfogo contro Carlo Conti per essere stata esclusa da Tale e Quale Show. Scendendo nel dettaglio quando a fine luglio il conduttore toscano ha annunciato il cast del suo talent, l’attrice ha infuocato i social con un post al veleno per la sua esclusione, bollando i provini come una farsa.

“Ci fate fare i provini quando in realtà è tutto pianificato. Siamo solo comparse in un copione già scritto.” si è sfogata Nadia Rinaldi contro Carlo Conti per la sua esclusione a Tale e Quale Show, aggiungendo poi nel post su Instagram: “Convocati, selezionati e con devozione e umiltà mettendo a servizio tutta la professionalità…ci si aspetta un po’ di rispetto” Il conduttore toscano non ha mai replicato all’attrice che ha però ricevuto il sostegno delle colleghe Serena Grandi e Nina Soldano e chissà oggi durante la chiacchierata con Monica Setta non parlerà proprio di questo.

Nadia Rinaldi dimagrita, la trasformazione choc: “Ecco come ho perso 86 chili”

Sfoghi e attacchi a parte, alcuni mesi ospite a La volta buona ha parlato del suo dimagrimento choc e di come sia riuscita a perdere ben 86 chili Nadia Rinaldi. Il lungo percorso è iniziato nel 2001 subito dopo la gravidanza di suo figlio ha deciso di sottoporsi ad un intervento di bypass intestinale: “È un intervento nel tratto assorbitivo dell’intestino che mi è stato ridotto” e per questo motivo deve seguire una determinata dieta. Attrice con una carriera di trent’anni, Nadia è diventata famosa per film come Faccione e Vacanze di Natale mentre in anni più recenti ha partecipato come naufraga all’Isola dei famosi ed adesso è pronta a raccontarsi nella puntata di oggi di Storie di Donne al Bivio di Monica Setta.