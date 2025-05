Nadia Rinaldi è diventata un volto noto del cinema italiano grazie alle sue numerose partecipazioni in film cult degli anni ’90, come “Faccione” e “Vacanze di Natale”. All’epoca, oltre al suo talento, si parlò molto anche della sua forma fisica, un tema che purtroppo la espose ad episodi di bullismo e pregiudizi. Col tempo, però, l’attrice ha affrontato un cambiamento radicale, non solo estetico ma anche personale. Come ha raccontato più volte, Nadia ha intrapreso un lungo percorso di dimagrimento che l’ha portata a perdere ben 86 chili, passando da 150 a 65 kg.

Questo percorso è iniziato più di vent’anni fa, precisamente nel 2001, con la decisione di sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico. Si tratta di un’operazione chirurgica che riduce la capacità dello stomaco e limita l’assorbimento dei nutrienti, aiutato così il paziente in questione a controllare il senso di fame e a perdere peso in modo stabile e duraturo. Ma, l’intervento è stato soltanto il primo passo. Dopodiché, infatti, l’ex naufraga ha intrapreso un rigoroso percorso alimentare, accompagnato da attività fisica, così da mantenere nel tempo i risultati raggiunti.

Nadia Rinaldi: tutti i dettagli sul suo incredibile cambiamento fisico

Ma in cosa consiste esattamente la dieta seguita da Nadia Rinaldi? Secondo quanto raccontato dalla stessa attrice, il suo regime alimentare ha previsto l’eliminazione di bibite gassate, alcolici, alimenti piccanti e spezie in eccesso. Inoltre, ha ridotto drasticamente il consumo di carboidrati, privilegiando invece le proteine magre come carne bianca, pesce, legumi e uova. Dopo aver raggiunto un peso forma più stabile, Nadia si è sottoposta anche a interventi estetici per rimuovere la pelle in eccesso, una conseguenza comune nei casi di dimagrimento così importanti.

Nel 2020, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, l’ex naufraga aveva parlato della sua trasformazione fisica: “A volte sono stata criticata per gli interventi. Però, prima, ci sono stati anni di sacrifici e diete volanti. Ora devo seguire la dieta di mantenimento, perché dopo l’intervento di bypass certi alimenti non li posso più mangiare“. Dunque, ancora oggi, Nadia Rinaldi deve continuare a seguire una dieta ben precisa per non vanificare tutti i risultati ottenuti.