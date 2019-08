Nadia Rinaldi/ L’amore? “Devo trovarlo. Non ho tempo”

Periodo impegnativo per Nadia Rinaldi, che si destreggia tra gli impegni a teatro e il lavoro per il film che la vedrà sul grande schermo al fianco di Christian De Sica. Ai microfoni di Nuovo, l’attrice racconta qualche dettaglio sul suo prossimo lavoro al fianco del figlio di Vittorio De Sica. Il titolo del film è Sono solo fantasmi. Se qualcuno passerà da Napoli o da Roma, potrebbe vedere gli attori all’opera, perché le riprese della pellicola sono in corso proprio nelle due città italiane citate. “E’ stato magico ritrovarci” spiega Nadia Rinaldi, che ammette “a De Sica devo tutto e poi desideravo essere di nuovo sul grande schermo”. Poi continua: “quando me lo ha chiesto tremavo. Poi ho fatto i salti di gioia” e si sbilancia anche sul loro rapporto: “noi due non ci siamo mai persi di vista. Gli voglio tanto bene ed è una persona di grande cuore, oltre che uno degli artisti più completi in Italia”. Questa volta, nel film, Nadia Rinaldi interpreterà la ex moglie di De Sica: torna a cercarlo perché vuole chiedergli il mantenimento per la figlia nata dal matrimonio ormai giusto al termine.

Nadia Rinaldi impegnata col lavoro: e il tempo per l’amore?

Non è facile gestire la carriera e la vita privata, soprattutto in un periodo pieno di impegno, come lo è quello attuale per Nadia Rinaldi. Infatti, non c’è spazio per l’amore nella sua vita: “devo trovarlo insieme al tempo per cercarlo. Magari ne parliamo un’altra volta” risponde infatti Nadia Rinaldi, quando le viene chiesto se nella sua vita ci sia qualcuno che la renda sentimentalmente appagata. Ma non è un problema, perché al suo fianco ha i figli. L’attrice, infatti, mette al primo posto gli impegni da mamma che, per lei, hanno la priorità. Ha in mente un bel piano per le vacanze, prima di tornare a lavoro: “forse alla fine di agosto riuscirò ad andare a Parigi con Chicca. Ha espresso il desiderio di tornare a Disneyland. Vorrei anche tornare nel mare della Calabria. Sono felice quando sono con i miei figli”, insomma, quando ci sono loro, non le serve altro per essere soddisfatta e contenta. Le vacanze di Nadia Rinaldi sono iniziate qualche settimana fa, quando è riuscita a raggiungere il figlio Riccardo al mare in Calabria. Anche lui, è impegnato con la recitazione: sta girando altri episodi della serie tv Baby.

© RIPRODUZIONE RISERVATA