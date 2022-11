Nadia Rinaldi “L’obesità è una malattia”/ “Ho perso 73 kg per i miei figli”

Quando Nadia Rinaldi pesava 140 kg

Nadia Rinaldi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 10 novembre, di Oggi è un altro giorno. L’attrice romana, classe 1967, non ha mai nascosto le sue curve generose né il suo peso effettivo. La Rinaldi è infatti diventata famosa senza badare ai 140 chili di peso, dichiarati da lei stessa. Diventata mamma, Nadia ha deciso di perdere peso perché i chili di troppo rischiavano di compromettere la sua salute. “Ho rischiato… ho avuto una sorta di infarto. Ero andata a fare la spesa, avevo mio figlio nella carrozzina. Tornata a casa: ascensore rotto. Ho preso mio figlio e sono salita per cinque piani a piedi. Poi sono scesa a riprendere la carrozzina e risalita. Poi riscesa per prendere le buste della spesa e ancora risalita…”, ha raccontato a Caterina Baliva nel salotto di Viene da me, ricordando il momento in cui ha davvero temuto per la sua vita. “Sono diventata cianotica. Mi hanno trovata stesa a terra: giusto il tempo di chiamare il 118. Hanno caricato me e mio figlio”, ha aggiunto Nadia Rinaldi, che ha rivelato di aver subito un intervento bariatrico.

Nadia Rinaldi: il bypass intestinale nel 2001

“Mi era stato detto che avrei lasciato orfano il mio bambino molto presto”, ha ricordato l’attrice Nadia Rinaldi su Rai 1. E ha aggiunto: “L’obesità è una patologia. Non è soltanto dire: quella mangia tanto ed è ingrassata. No! È una patologia e va rispettata e, soprattutto, chi guarda una persona che soffre di questa patologia dovrebbe tenere la lingua a freno”. Così l’attrice ha deciso di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico nel 2001: un bypass intestinale che le ha fatto perdere quasi 80 chili. Nel 2018, prima di partire per l’isola dei Famosi, ha detto a Diva e Donna: “Ho concluso il percorso iniziato nel 2001 con un bypass intestinale che mi ha fatto perdere 73 chili. Negli ultimi anni ho fatto due interventi per ridurre la pelle in eccesso, tipica di un forte dimagrimento, e per ridurre le dimensioni del seno”. Sul settimanale Nuovo ha ribadito di aver fatto questa scelta per amore dei suoi figli, Riccardo e Francesca Romana: “È un regalo che ho fatto a me stessa per guadagnare in salute e benessere. E l’ho fatto per i miei figli: proteggendo me stessa penso anche al loro futuro”.

