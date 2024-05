Nadia Rinaldi, l’operazione per dimagrire, la droga e l’arresto/ “Hanno lasciato a casa mia una busta…”

Nadia Rinaldi e l’operazione per dimagrire

Nadia Rinaldi, negli ultimi anni, ha trasformato il proprio corpo riuscendo a perdere oltre 70 kg. Un dimagrimento importante per l’attrice che, ad un certo punto della propria vita, ha deciso di sottoporsi ad un’operazione per l’inserimento di un by-pass gastrico. Il percorso dell’attrice per sfoggiare la forma fisica che ha oggi è stato lungo. Dopo l’operazione, infatti, l’attrice ha seguito una dieta specifica, ha cominciato ad allenarsi e, ancora oggi, segue un’alimentazione sana ed equilibrata. Dopo aver perso oltre 70 kg, inoltre, l’attrice si è sottoposta anche ad alcuni interventi di chirurgia estetica.

Francesco Toraldo, ex marito Nadia Rinaldi e i figli Riccardo e Francesca/ "Sto recuperando il rapporto..."

La Rinaldi, inoltre, si è sottoposta anche ad un intervento per la riduzione del seno e ad un’addominoplastica. “Dopo l’intervento e un regime alimentare sano, mi tengo in forma con il movimento e senza mangiare cibi che fanno ingrassare. Sono serena”, ha detto successivamente l’attrice nel salotto di Pomeriggio Cinque quando era condotto da Barbara D’Urso.

Chi è Nadia Rinaldi/ Il dolore per la morte del padre: "Per ogni figlia femmina..."

Nadia Rinaldi, l’arresto e la droga: il dolore dell’attrice e della famiglia

Uno dei periodi più bui della vita di Nadia Rinaldi risale al 1998, anno in cui fu arrestata dopo il ritrovamento nella sua casa di una busta di droga. Un dolore enorme per l’attrice che ne ha parlato in un’intervista rilasciata a La volta buona in una puntata trasmessa a gennaio 2024.,

“Ci sono rimasta in mezzo, hanno lasciato in casa mia una busta e mi sono ritrovata le forze dell’ordine in casa che hanno trovato una certa sostanza e di un quantitativo che non era quello che mi hanno scritto. Mi hanno arrestata, perché era quella la procedura, poi sono state fermate le persone realmente colpevoli che hanno chiarito che io non c’entravo nulla con quel possesso”, ha raccontato nel salotto di Caterina Balivo.

Nadia Rinaldi choc: "La droga? Per me è stata una curiosità"/ "Il dolore più grande? Per famiglia e pubblico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA