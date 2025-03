A La Volta Buona, nella puntata di oggi, ampio spazio ad un tema spesso dibattuto e che forse mai troverà un parere univoco: l’infedeltà coniugale. I tradimenti non sono certo una passeggiata, soprattutto per chi lo subisce; lo si evince anche dalle parole di Nadia Rinaldi che ospite nel salotto di Caterina Balivo ha deciso di raccontare la sua personale esperienza. L’attrice ha subito i tradimenti del suo ex marito, si presume Francesco Toraldo – sposato nel 2010 – stando ai dettagli sottolineati durante il suo racconto.

“E’ stata una bella storia, a mio avviso, una relazione da cui è nata una figlia meravigliosa e dopo 2 anni ci siamo sposati. Passati altri 2 anni sono iniziati dei problemi perchè gli uomini sono eterni bambini, sentono il bisogno delle coccole…”. Inizia così Nadia Rinaldi a La Volta Buona di Caterina Balivo parlando dei tradimenti subiti dal suo ex marito, per poi aggiungere: “Gli uomini sono quasi gelosi dei bambini che accudisci, non tutti chiaramente”.

Nadia Rinaldi a La Volta Buona: “Il mio ex marito? Il brutto che aveva ora se lo gode qualcun altro…”

Nadia Rinaldi, sempre a La Volta Buona, ha poi spiegato come grazie ad una serie di lettere, chiamate e tanto altro sia riuscita a scoprire dei tradimenti dell’ex marito: “Una volta sono arrivati anche dei fiori, arrivava di tutto a casa… Non ti dico poi quando ha deciso di andarsene, meglio non entrare nei dettagli, magari ne parliamo in privato”. Una circostanza che però non voleva riconoscere, quasi a rifiutare l’evidenza. “Io non volevo credere ai tradimenti, anche se me lo dicevano… Oggi però, guardando al passato, non ho poi questi grandi bei ricordi della relazione ad eccezione di mia figlia”. L’attrice ha poi chiosato con una stoccata e da una punta di risentimento: “Il brutto che aveva il mio ex marito adesso se lo gode qualcun altro”.