Nadia Rinaldi, nuova operazione “Persi 80 chili”/ “Periodo brutto, ho avuto il Covid”

Nadia Rinaldi ha perso ben 80 chili. La nota attrice romana ha iniziato anni fa un lungo e difficile percorso fatto di dieta, esercizio ma anche di qualche operazione di chirurgia plastica. L’ultima è stata fatta proprio poche ore fa. Nadia Rinaldi, in diretta a Pomeriggio 5 dall’ospedale, lo comunica a Barbara D’Urso, dicendosi al settimo cielo per aver portato a termine con tenacia questo lungo percorso.

“Sono felicissima. Deve essere un imput per tutte quelle persone che hanno dei problemi….” ha annunciato la Rinaldi che ha tuttavia ammesso di aver vissuto ultimamente momenti non semplici. “Io vengo da un periodo non bello, poi io non amo pubblicizzarlo. Non sono stata molto bene, io e la bambina eravamo risultate positive al Covid, quindi siamo state in quarantena. – ha raccontato l’attrice, per poi aggiungere – Poi è stato rimandato l’intervento, però la cosa bella è che quando c’è la rinascita succedono tante cose belle. Appena sono risultata negativa e sono potuta tornare alla vita, mi sento bene, è davvero una rinascita!”

Nadia Rinaldi, nuova operazione: parla il professor Lorenzetti

Nadia Rinaldi si è affidata al professor Lorenzetti in questo percorso, ed è stato lui a spiegare come si è svolta l’operazione in diretta a Pomeriggio 5. “Nadia partiva da una condizione di grande eccesso di peso e, dopo aver perso peso, si è ritrovata come tutti questi pazienti, ad avere un grande quantitativo di peso in eccesso.” Il professore ha infine concluso: “Siamo intervenuti con un lifting circonferenziale, abbiamo sistemato il seno, ci rimanevano le due parti che solitamente lasciamo alla fine, il cedimento cutaneo che riguarda le braccia e l’interno cosce.”

