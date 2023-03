Nadia Rinaldi: “Rimasi 18 mesi senza seno”/ “Tolsero protesi, rischiavo setticemia”

Nadia Rinaldi, ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo 2023, ha rivelato per la prima volta di avere dovuto affrontare un serio problema di salute in passato. L’opinionista si era sottoposta a un’addominoplastica, ma ebbe problemi al seno: “Fu tolta talmente tanta pelle che mi si riaprì tutto – ha asserito l’attrice –. Io dallo specchio vedevo addirittura le protesi che mi avevano messo! Vedevo tutta la cicatrice, perdevo liquido e stavo andando in setticemia. Questo è successo nel 2014. Era una riduzione, ma tolsero troppo. Evidentemente avevano messo una protesi troppo grande e la pelle non ha retto”.

NADIA RINALDI: “PER UN ANNO E MEZZO SONO RIMASTA SENZA IL SENO”

Successivamente, Nadia Rinaldi ha fornito alcuni dettagli ulteriori circa quanto accadutole: “Ero in degenza a casa di mia mamma e ho proprio sentito la pelle ‘scrocchiare’. Mi sono quindi alzata per andare in bagno e ho notato che perdevo liquido da tutte le parti. Mi si era aperta totalmente la cucitura. Ho passato la notte così e la mattina seguente, arrancando, sono andata dal medico e immediatamente hanno tolto tutte e due le protesi. Sono stata quindi un anno e mezzo senza seno, con l’ovatta. Non potevano rimettere subito le protesi perché c’era un’infezione in atto. Si sentiva puzza di cane morto”.

