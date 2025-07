Nadia Rinaldi denuncia sui social il sistema di favoritismi e raccomandazioni dietro al mondo dello spettacolo: "Zero meritocrazia"

Nadia Rinaldi non ci sta e sui social esplode contro la “corruzione” e le raccomandazioni nel mondo dello spettacolo. “Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini quando è già tutto pianificato??? Buonanotte” ha scritto nelle Instagram stories l’attrice, condividendo poi la stessa riflessione anche tra i post. E, a corredo del suo pensiero, Nadia ha scritto anche altre parole che mostrano la sua grande amarezza. “Nonostante il dispiacere, la delusione… Sappiate che non perderò mai l’autostima” ha scritto sui social Nadia Rinaldi. L’attrice si è detta dispiaciuta e rammaricata per il sistema di raccomandazioni che si nasconde dietro al mondo dello spettacolo, che non premia il merito, i sacrifici e neppure una carriera piena di progetti importanti.

Francesco Toraldo, ex marito e figli di Nadia Rinaldi/ Chi sono Riccardo e Francesca: "I film più belli"

Nadia Rinaldi ha parlato di convocazioni e selezioni dopo le quali non c’è stata neppure una chiamata, anzi, neppure “un po’ di rispetto” come ha scritto l’attrice. E ancora ha proseguito parlando di “meritocrazia vero periodico elevato all’ennesima potenza”: un iperbole per rafforzare ancor di più il suo concetto. Non è chiaro a quale programma si riferisse Nadia Rinaldi ma secondo tanti parlerebbe di Tale e Quale Show, trasmissione per la quale avrebbe fatto i provini qualche tempo fa.

Chi è Nadia Rinaldi? Così ho perso peso 60kg/ Gli esordi con Gigi Proietti:"Fu come un padre"

Nadia Rinaldi sbotta sui social: “Meritocrazia zero”. E i colleghi replicano

Le parole di Nadia Rinaldi sono state accolte e commentate da tanti colleghi. Serena Grandi, ad esempio, ha scritto: “Hai ragione Nadia, è tutto un circolino e soprattutto sono sempre gli stessi”. Anche Nina Soldano, bravissima attrice di Un Posto al Sole, ha commentato il post della Rinaldi, scrivendo: “È sempre stato così, ma ora è tutto troppo esagerato”. Anche Lorena Cacciatore ha risposto tra i commenti spiegando di esserselo chiesta molte volte. Tanti anche i commenti dei fan che hanno parlato di raccomandazioni in ogni settore, anche in quello del cinema e dello spettacolo.