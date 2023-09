Nadia Rinaldi: “Se non mi fossi operata sarei morta”/ “Quando sono dimagrita le porte si sono chiuse”

Marta Flavi e Nadia Rinaldi sono state ospiti stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. Si parla di “rinascita” e le due note personaggie della televisione hanno raccontato la loro esperienza. Le prime parole sono state di Nadia Rinaldi: “Ho deciso di voler fare l’attrice da quando ero bimba, avevo questo obiettivo mentre andavo a scuola dalle suore, che rispetto a quanto si pensa erano molto attive nello stimolare la passione di ogni ragazza. Io ho iniziato con le Sacre Scritture, la domenica andando a Messa mi rifilavano sempre le letture, il Salmo Responsoriale. I fedeli però si distrevano un po’ mentre leggevo quindi li mettevo un po’ sugli attenti, interpretavo la lettura dopo averla studiata a memoria, e il prete quando si accorse mi disse: ‘Ma dove pensi di stare?’. Sono stata anche sospesa ma poi ho capito”. Nadia Rinaldi ha proseguito: “Finito l’artistico sono andata al laboratorio di Gigi Proietti, mi ero messa dei soldini da parte invece venni a sapere che c’era una borsa di studio della regione Lazio. Eravamo 11 uomini e 9 donne e quella fu la conquista più grande, mi ha dato la forza di credere”.

E ancora: “Ci sono stati dei momenti nella vita che non ti aspetti, ci sono fermi volontari ma anche involontari di cui magari non ti rendi conto. Il fermo è stato doloroso perchè io credo nelle amicizie ma ti vedi chiudere tutte le porte in faccia e i contratti aperti sono stati strappati. Ho toccato il fondo a livello emotivo, non potevo fermarmi, sono sempre stata una donna molto forte, quindi ho reagito grazie anche alla mia famiglia che ha sofferto assieme a me. I primi anni è stato difficile, poi ho ricominciato e un anno dopo sono rimasta incinta nonostante pensavo fosse impossibile, quindi ho pensato a Dio: se mi ha dato la vita…”.

NADIA RINALDI E MARTA FLAVI A UNO MATTINA, ESPERIENZE DI RINASCITA

Ha preso poi la parola Marta Flavi: “Nei momenti difficili sono partita da me, l’alternativa a non reagire è soccombere, quindi bisogna rimboccarsi le maniche. Comunque viviamo in un momento felice perchè si ricomincia in tutte le età, ci sono possibilità per le donne di rinascere”.

Di nuovo Nadia Rinaldi: “Il mio corpo mi ha aiutato, ma ho avuto un problema di tiroide e sono dovuta intervenire altrimenti oggi non sarei stata qui con voi. Ho perso 80 kg in 20 anni, è stata una cosa molto lenta. Il pubblico mi ha visto trasformata mentre io ho ritrovato la Nadia che ero a 16 anni. Ma la difficoltà è stata che dimagrendo non mi volevano più per certi ruoli”.

