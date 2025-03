Tutto su Nadia Toffa

Nadia Toffa è stata un’autrice, conduttrice, giornalista. Classe 1979, Nadia Toffa comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando in emittenti locali per poi fare il grande salto quando entra a far parte della redazione de Le Iene Show di cui è stata un simbolo fino ai suoi ultimi giorni. Con il programma di Italia 1, Nadia Toffa conquista non solo il cuore del pubblico con la sua simpatia e la sua professionalità, ma conduce anche una serie di inchieste importanti come quella sullo smaltimento illegale dei rifiuti in Campania, le slot machine e il gioco d’azzardo.

"Meglio io a Montecarlo che Nadia Toffa in cielo"/ Ferdinando Lorenzotti choc vs Le Iene: "Ho chiesto scusa"

Nadia Toffa ha anche scritto alcuni libri come Quando il gioco si fa duro, uscito nel 2014. e Fiorire d’inverno – La mia storia in cui ha raccontato la sua malattia. Durante il suo lavoro, la Toffa si prende un momento dopo essere stata colpita da un malore mentre realizzava un servizio. La Toffa conduce così Le Iene per l’ultima volta il 5 maggio 2019.

Nadia Toffa, chi è la giornalista morta nel 2019/ La carriera e la malattia: "Non voleva sposarsi perché..."

La malattia e la morte di Nadia Toffa

Il 2 dicembre 2017 la vita di Nadia Toffa cambiava in seguito ad un malore che la colpì mentre si trovava a Trieste per preparare un servizio. Fu inizialmente ricoverata all’ospedale di Cattinara e successivamente trasferita all’ospedale San Raffaele di Milano. La diagnosi fu durissima: la Toffa, infatti, dopo le prime cure e dopo essere tornata in tv ha raccontato di essere stata colpita da un cancro al cervello contro cui ha combattuto con tutte le sue forze senza mai perdere il sorriso e trasmettendo positività alla sua famiglia.

Purtroppo, la Toffa non è riuscita a vincere la sua battaglia più grande e il 13 agosto 2019, a 40 anni, è morta a Brescia, presso la “Casa di cura Domus Salutis”. I medici successivamente dissero che era affetta da glioblastoma, una neoplasia inguaribile. Oggi, a portare avanti la sua memoria è la sua famiglia, in primis la mamma.

Chi è Maurizio Toffa, il marito di Margherita Rebuffoni/ "I genitori che perdono i figli come si chiamano?"