Nadia Toffa, come è morta?/ Il tumore al cervello e perchè non voleva si sapesse

Nadia Toffa è morta a causa di un tumore al cervello, un brutto male che era emerso mentre si trovava a Trieste per motivi di lavoro. Uno svenimento improvviso, la corsa in ospedale e la diagnosi tremenda: tumore cerebrale. Un brutto male “Per il quale la ricerca sta lavorando molto a livello internazionale, ma anche in Italia”, ha detto la presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) all’Agi, l’anno scorso. “Su alcune forme tumorali dobbiamo acquisire ancora maggiori conoscenze”, ha aggiunto l’oncologa, “ma anche per queste la ricerca sta avendo notevoli progressi”. Nadia era consapevole del suo male e non si è mai arresa. Anzi, ha condiviso la notizia con tutti non appena ne ha avuto la possibilità. “Lei diceva spesso che voleva guardare la malattia negli occhi”, ha detto l’oncologo Fabrizio Nicolis, “e lo ha fatto. Ha sempre avuto un atteggiamento molto positivo e tale da aiutare e spronare i pazienti che si trovano a vivere la sua stessa esperienza”. Nadia ha scoperto di avere il tumore al cervello quando ormai quest’ultimo aveva già avuto modo di diffondersi nel suo organismo. Aveva preso sottogamba alcuni dei sintomi che si erano presentati, come la cefalea, la nausea. La neoplasia prevede anche la possibilità dell’insorgenza di problemi alla vista, la perdita della visione laterale o la visione sdoppiata, problemi di memoria e disturbi nel linguaggio. Il tumore al cervello che ha colpito la Toffa è fra i primi cinque tipi di cancro più frequenti nelle persone che hanno meno di 50 anni.

Nadia Toffa, ecco perché aveva nascosto il tipo di tumore

Nadia Toffa ha nascosto a lungo il tipo di tumore che l’aveva colpita. “Aveva paura che la gente pensasse che con un tumore al cervello lei non ragionasse più come prima”, ha detto la madre Margherita Rebuffoni l’anno scorso a Quarto Grado. Nadia ha tentato in ogni modo di sconfiggere il tumore, sottoponendosi alla prima operazione delle cinque totali affrontate prima della sua scomparsa. La recidiva però era sempre dietro l’angolo e così è stato. La sua battaglia è iniziata nel 2017, quando un malore che l’jha colpita a Trieste l’ha costretta ad un ricovero d’urgenza. Il peggio però sembrava ormai passato: la Toffa si è ripresentata a Le Iene nel febbraio dell’anno successivo. “Ho solo perso qualche chilo, non mi vergogno neanche del fatto che sto indossando una parrucca”, ha detto in quell’occasione, “questi non sono i miei capelli. Non vi nascondo che ci sono stati momenti difficili. Quando vedi le prime ciocche di capelli che ti rimangono in mano è un momento molto forte”. E nonostante questo, gli attacchi degli haters si sono fatti sentire. A scatenare la furia di una fetta di utenti sui social è stata la decisione di Nadia di accostare il tumore al cervello alla parola ‘dono’. “Ho ricevuto critiche e tanto affetto. Affetto dalle persone che sono vicine a una persona malata, che sono state malate, da chi ha perso un familiare per un tumore, cioè da chi conosce, perché è ovvio che è difficile ‘mettersi nei panni di’, se non lo hai provato sulla tua pelle”, ha scritto sui social all’epoca, “Alle persone che mi criticano rispondo con battute, e quando gli rispondi stanno zitti, si ritirano. Le critiche? Riesco a trasformarle in forza ulteriore. Non ho mai detto che il cancro è un dono ma che io ho cercato di trasformarlo in un dono”.



