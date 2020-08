Nadia Toffa, dove è sepolta?/ “Tomba in un luogo segreto perché abbiamo paura che…”

Dove è sepolta Nadia Toffa? Se lo chiedono in molti, perché vorrebbero renderle omaggio dopo la sua morte. Ma il luogo della sepoltura è rimasto segreto. E vuole che resti tale la famiglia della giornalista bresciana, scomparsa un anno fa dopo aver lottato contro il tumore. La mamma Margherita Rebuffoni nel giorno del primo anniversario della morte della figlia ha rilasciato un’intervista al Giornale di Brescia spiegando la decisione. «Dove è sepolta Nadia Toffa lo sappiamo solo io e mio marito e non lo diremo mai», ha esordito la donna. Il motivo è semplice e soprattutto comprensibile: «Abbiamo il terrore che possano portarcela via come era accaduto anni fa con la salma di Mike Buongiorno. Non riuscirei più a vivere». La madre di Nadia Toffa ha quindi spiegato di aver ottenuto un permesso dal Vescovo per seppellirla in un luogo che resterà segreto. Non è cambiato nulla, dunque, rispetto a quanto raccontato mesi fa dalla donna, che rivelò di aver nascosto la salma della figlia dopo che «abbiamo saputo che nei giorni di Halloween qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani».

NADIA TOFFA SEPOLTURA E IL CASO MIKE BONGIORNO

Quando parla di Mike Bongiorno, la mamma di Nadia Toffa fa riferimento al clamoroso furto della salma del conduttore tv, che era stato sepolto nel 2011 al cimitero di Dagnente, in provincia di Novara. La bara e la salma vennero poi ritrovate nel dicembre 2011 a Vuttuone, in provincia di Milano. Invece, per quanto riguarda la vicenda di Halloween, il riferimento è a quanto avvenuto a distanza di poco più di due mesi dalla morte della giornalista. Alcune persone avrebbero organizzato qualcosa di assurdo, seppur con buone intenzioni. In occasione delle giornate di commemorazione dei defunti e di tutti i Santi, alcuni gruppi di ammiratori dell’inviata e conduttrice de Le Iene avrebbero organizzato una sorta di caccia al tesoro per scoprire il luogo in cui riposa Nadia Toffa. Pare che l’obiettivo fosse quello di portare dei messaggi sulla tomba dell’amata conduttrice, ma ciò comunque non è stato possibile. Si era anche parlato della cremazione e dei resti conservati a casa della famiglia, ma ora la madre ribadisce che non dirà mai dove è stata sepolta.



