Furto a casa di Nadia Toffa: rubato il Grosso d’Oro, l'appello della mamma ai ladri per riavere il premio. "Ha un grande valore affettivo"

L’APPELLO DI MARGHERITA REBUFFONI DOPO IL FURTO

A un dolore insanabile si aggiunge una ferita che si spera possa essere sanata: c’è stato un furto a casa dei genitori di Nadia Toffa ed è stato rubato il Grosso d’Oro che era stato assegnato alla famiglia in memoria della giornalista, morta di cancro. Si tratta del massimo riconoscimento civico di Brescia, un premio per il coraggio dell’amato volto de Le Iene e per i messaggi che aveva lanciato.

Ora parla Margherita Rebuffoni, confessando ai microfoni di BresciaOggi di sperare che i malfattori comprendessero il «valore affettivo di quel premio», ma purtroppo non è andata così. Per questo la mamma di Nadia Toffa ha deciso di lanciare un appello ai ladri, chiedendo di riconsegnarlo.

Non c’è rabbia nelle sue parole, ma fermezza; nel frattempo, non si esclude che la Loggia possa valutare la possibilità di procedere con una copia del premio.

I RISULTATI DELLA FONDAZIONE NADIA TOFFA

Nel frattempo ci si consola con le buone notizie della Fondazione che porta il nome della giornalista bresciana, perché ha presentato un bilancio i cui dati testimoniano il lavoro svolto quest’anno tra solidarietà e ricerca, con iniziative importanti, che rappresentano anche un’occasione per portare avanti la volontà di Nadia.

Non c’è solo il sostegno a livello sanitario, ma anche per le zone più fragili italiane, fornendo un aiuto sociale e umanitario, come nella Terra dei Fuochi, terra a cui Nadia Toffa ha dedicato diverse inchieste giornalistiche.

Chiaramente, in ambito sanitario la battaglia contro il cancro è prioritaria; infatti è stato donato agli Spedali Civili di Brescia un ecografo e un neuronavigatore per individuare precisamente le neoplasie al cervello, ma sono stati forniti anche strumenti agli Ospedali Riuniti di Livorno e all’ospedale San Carlo di Potenza.

BresciaOggi ha citato anche il sostegno agli studi sulla biopsia liquida nei tumori al cervello condotti dal San Raffaele di Milano. Ci sono poi rilevanti donazioni a livello nazionale. La mamma di Nadia Toffa ha ribadito che il lavoro prosegue nel solco dei valori della figlia.