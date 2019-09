Nadia Toffa, il ricordo di Barbara d’Urso/ “Grazie di tutto, sei una grande gnocca!”

Ad un mese esatto dalla morte di Nadia Toffa e nell’ultimo giorno della settimana di Pomeriggio 5, non poteva mancare il ricordo di Barbara d’Urso dedicato alla iena, giornalista e conduttrice bresciana uccisa dal cancro all’età di 40 anni. Prima di salutare il suo pubblico, la conduttrice Mediaset ha esordito: “Un mese fa, esattamente un mese fa ci lasciava una mia e una nostra amica. Aveva 40 anni ed era una gnocca pazzesca”. Quindi ha lanciato un servizio su Nadia Toffa, con il quale è stato ripercorso l’ultimo periodo della iena, dalla notizia choc del malore che lasciò l’Italia intera con il fiato sospeso, passando per la sua ammissione in diretta tv, quando la Toffa durante una puntata de Le Iene rivelò: “Ho avuto un cancro, ho finito la radio e la chemio”, raccogliendo l’applauso del pubblico. “Io sto benissimo, questo è un messaggio bello che voglio dare. Non trattateci da malati, siamo dei guerrieri”, diceva in quella occasione, emozionando con la sua forza.

BARBARA D’URSO RICORDA NADIA TOFFA

La notizia della sua morte, giunta come un fulmine a ciel sereno lo scorso 13 agosto, ha spiazzato tutti, dai colleghi al suo pubblico che amava e che aggiornava di continuo tramite le sue pagine social. Un vuoto grande, quello lasciato con la sua morte presso la sua famiglia che, all’indomani dalla morte aveva scritto un toccante messaggio pubblicato sulla sua pagina social raggiunta da migliaia di “like”. Di ritorno in studio, una emozionata Barbara d’Urso ha voluto salutare ancora una volta Nadia Toffa: “Ciao Nadia e grazie per tutte le volte che sei venuta nel mio camerino con i tuoi cappelli sorridendo molte volte più di me nonostante tu stessi male. Grazie per tutte le poesie che mi hai mandato, grazie per tutte le volte che mi hai detto e chiamata tesora, con la ‘A’ maiuscola finale. Grazie, grazie di tutto. Sei veramente una grandissima gnocca”, ha chiodato.

