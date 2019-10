Nadia Toffa malattia: cancro al cervello/ “Prognosi 6 mesi se tumore non è operabile”

È morta per un cancro al cervello, ma Nadia Toffa ha lottato fino all’ultimo per sconfiggerlo. La giornalista de “Le Iene” ha avuto a che fare con una malattia aggressiva. Il tipo di cancro non è stato specificato, ma Stefania Gori, presidente dell’Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), spiegò che era uno «per il quale la ricerca sta lavorando molto a livello internazionale, ma anche in Italia». Nell’intervista che rilasciò a Biomedicalcue parlò di alcune forme tumorali su cui bisogna acquisire ancora maggiori conoscenze, per le quali la ricerca sta comunque facendo progressi importanti. La strada principale è sicuramente la chirurgia insieme a chemioterapia e radioterapia. «Il campo dell’immunoterapia, negli ultimi due o tre anni, ha dato risultati modesti», ha spiegato all’agenzia Dire Alessandra Fabi, dell’Oncologia medica 1 dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma.

CANCRO AL CERVELLO, NADIA TOFFA MALATTIA: “PROGNOSI 6 MESI SE TUMORE NON OPERABILE”

L’intervento chirurgico è la prima opzione per chi ha un cancro al cervello, ma quando non è una strada percorribile, «la prognosi per il paziente è a sei mesi». Si tratta tra l’altro di un tumore poco chemioresponsivo, «ecco perché si cerca di trovare alternative terapeutiche alla chemioterapia che rimane comunque tutt’ora il trattamento farmacologico principale». La scienza al momento non ha individuato il gene o i geni che determinano il tumore cerebrale, ma con indagini approfondite gli esperti possono scoprire se nel paziente sono presenti geni che fanno parte di patologie comunitarie al cancro al cervello stesso. Lo ha spiegato Alessandra Fabi, che a Dire ha aggiunto: «La diagnosi spesso è tardiva in quanto la spia che mette in allarme è proprio il sintomo come una crisi epilettica, forte mal di testa, difficoltà nel camminare oppure una paresi. Ma quando viene diagnosticato la gran parte delle volte è già abbastanza esteso».

