Nadia Toffa, Mamma Margherita a Mattino5/ Video: “Porteremo avanti la sua lotta”

La prima settimana di messa in onda di Mattino5 si è aperta all’insegna del ricordo di Nadia Toffa con tanto di saluto e lacrime da parte della conduttrice Federica Panicucci, e oggi si è chiusa allo stesso modo. Prima della sezione dedicata al gossip, la conduttrice ha ricordato la giornalista e collega de Le Iene ad un mese dalla sua morte, lanciando un video in cui mamma Margherita ha rotto il silenzio parlando della figlia e dell’eredità che lei e il marito sono pronti a raccogliere in nome della sua battaglia. Ad un mese dalla morte, è stato Gianluigi Nuzzi, conduttore di ‘Quarto Grado’, a raggiungere mamma Margherita a Brescia per raccogliere il suo appello rivolto a tutti quelli che hanno sostenuto la figlia in questi ultimi due anni invitandoli a non mollare e a non lasciarli soli adesso che un nuovo capitolo ha inizio prendendo ad esempio proprio la piccola guerriera, colleghi e amici sono avvisati.

L’APPELLO DI MAMMA MARGHERITA AD UN MESE DALLA MORTE DI NADIA TOFFA

Mamma Margherita, molto simile alla figlia Nadia in movenze, aspetto e timbro di voce, ammette di essere emozionata per l’affetto e il calore che hanno sentito in queste settimane, proprio questo li ha consolati sia che tutto questo sia arrivato da persone comuni sia da colleghi e amici di Nadia: afferma: “Volevo ringraziare tutti. Spero che continuino a restarci vicini, a quello che voleva Nadia. Al suo essere guerriera, al portare avanti, tanti discorsi, le sue lotte. Vi vogliamo vicini. Abbiamo bisogno di voi. Ci ha lasciato tante idee, aprendo il suo computer l’abbiamo scoperto. Raccoglieremo il suo testimone. Ci faremo aiutare, siamo i suoi genitori. Siamo un po’ anziani. Non dobbiamo demordere. E’ importantissimo”.

Ecco il video dell’appello:





