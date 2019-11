Nadia Toffa “operata 5 volte”/ Mamma Margherita: “L’estrema unzione in clinica…”

MAMMA MARGHERITA A MATTINO5: “OPERATA 5 VOLTE, HA AVUTO ANCHE LA MENINGITE”

Mamma Margherita Rebuffoni oggi è ospite a Mattino5 per parlare ancora della sua Nadia Toffa, la giornalista e leonessa che tanto ha combattuto e ottenuto nella sua vita fino a quando un tumore l’ha strappata all’affetto di tutti. Non è la prima volta che mamma Margherita è in tv per raccontare gli ultimi momenti della sua bambina ma anche la sua importante lotta contro il tumore che l’ha uccisa. Dopo un servizio che ha messo insieme la sua battaglia per arrivare in tv e alla conduzione de Le Iene e non solo, mamma Margherita racconta a Federica Panicucci il calvario della figlia: “Mi hanno chiamato da Trieste e mi hanno detto che Nadia era svenuta. Io ho pensato subito ad un aneurisma ma la sua pressione era molto bassa. Appena il dottore ha saputo del tumore l’ha operata dicendo che era in un punto in cui non ci sarebbero stati danni, forse solo alla vista. Da quel giorno mia figlia è stata operata 5 volte e dopo due giorni era sempre in piedi. Aveva una forza straordinaria”.

MAMMA MARGHERITA: “ABBIAMO AVUTA L’ESTREMA UNZIONE…”

Il racconto continua con mamma Margherita che parla della forza di Nadia Toffa e di come, nelle ultime settimane, le due fossero legate a doppio filo. Gli interventi di Nadia sono stati ben cinque e in questo anno e mezzo ha combattuto anche con la meningite ma alla fine, quando la vedevo stanca e quando le cure non facevano più effetto, ho deciso di mentirle: “Lei mi diceva ‘posso conviverci, se lui sta fermo dov’è posso andare avanti, sarà operabile. Non è mai successo che pensasse alla morte e all’eventualità che non ce la facesse’. Quando l’ho vista stanca le ho detto che dovevo curarmi in clinica per non dirle del suo ricovero e così lei mi ha seguito. Siamo state lì un mese e mezzo, non voleva vedere più nessuno, si sentiva libera di tenere tutte le energie per se stessa“. Il ricovero si prolungò per un mese e mezzo e in quel periodo un missionario passava tutti i giorni a darle la comunione e fu proprio lui a chiederle di poterle dare l’estrema unzione, come se fosse un dono e non l’ultimo sacramento: “Ci desse l’estrema unzione ma non ci siamo spaventate, Nadia stava bene, non aveva dolori, era presente, niente faceva presagire che sarebbe morta da lì a poco”.

Nemmeno questo ha spaventato Nadia Toffa che fino alla fine ha pensato solo al fatto che dovesse lasciare mamma Margherita e la sua famiglia: “Sapeva che per i genitori perdere un figlio è innaturale. Lei mi ha preparato e mi ha portato a questo momento con serenità ‘tu ti devi ricordare che la vita ci è stata regalata ed è sacra, anche nel dolore’, io l’ho tenuta per mano fino all’ultimo”. La donna racconta che quella notte la teneva per mano ed era stata accanto a lei e sentiva il suo fiato pesante, era affannata ma i dottori mi hanno giurato che non stava soffrendo. Al risveglio lei le ha detto di lasciarsi andare e lei lo ha fatto, sono state insieme fino alla fine e ancora oggi lo sono: “Lei mi da la forza di andare avanti ogni giorno, ogni mattino ho una forza incredibile”. La mamma conclude il suo messaggio ricordando le volontà della figlia, ovvero invitare tutti a non rinunciare alla vita e non sprecarla, e poi legge la poesia che lei le ha dedicato e che è contenuta nel suo libro “Non fate i bravi” scritto per raccogliere fondi a fin di bene.

“Nadia aveva una grande fede, sapeva che la vita è sacra”

La commozione della mamma mentre racconta gli ultimi momenti della figlia #NadiaToffa#Mattino5 pic.twitter.com/CQB4xLW1Fc — Mattino5 (@mattino5) November 29, 2019





