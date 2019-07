Nadia Toffa: “Sei ancora viva con ‘sto caldo?”/ Attacco degli haters: silenzio social

Lo scorso 1 luglio, Nadia Toffa ha postato uno scatto su Instagram, in compagnia del suo fidato bassotto. “Io e Totò unite contro l’afa”. La conduttrice de “Le Iene” è apparsa sorridente e positiva, cercando sempre di diffondere l’ottimismo in rete. Questo però, non è evidentemente bastato per il mondo del web, spesso brutale e talvolta ignorante. “Ma sei ancora in vita con sto caldo? Che due co****ni per pubblicità di un tumore. Anche mia cugina a febbraio è deceduta per un cancro, ma non l’ha fatto penare a nessuno”, ha scritto qualcuno tra i commenti. Fulminee le risposte e le denunce da parte degli estimatori della Toffa, la quale però non ha ancora detto la sua e difficilmente lo farà abbassandosi a certi livelli. Qualcun altro invece, la invita a viversi la sua battaglia in silenzio. “Io non capisco…è pieno il mondo di persone che purtroppo stanno passando quello che passi tu (parlo per esperienza personale)… la differenza è che nessuno di loro lo vedo postare foto sbandierando il proprio male…un po’ di rispetto per tutti coloro che avendo lo stesso male combattono in silenzio”.

Nadia Toffa, gli haters puntano il dito: lei tace di nuovo

La discussione, tra gli internauti che commentano l’account di Nadia Toffa, si fa pesante anche se qualcuno, prova a spiegare le sue motivazioni. “Se io ho bisogno di affetto lo cerco nelle persone reali, nelle persone che conosco da una vita e che mi stanno vicine fisicamente, non condivido il mio male sui social dove è pieno di gente che fa la finta sostenitrice solo per stare bene con se stessa e sentirsi in pace col mondo pensando di aver fatto una buona azione… e dove poi trovo gente come me a cui dà fastidio leggere certe cose e esprime il proprio pensiero (io non la seguo perché ritengo non abbia nulla di mio interesse, me la sono ritrovata in bacheca per la 100esima volta)”. La conduttrice de Le Iene intanto, non posta news da quasi due settimane e, come volevasi dimostrare, gli estimatori più affettuosi, stanno nuovamente iniziando a preoccuparsi.

