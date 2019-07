Nadia Toffa, silenzio Instagram: come sta?/ Un hater “Il viso di una che sta morendo”

Nadia Toffa torna a “silenziare” i propri social, e puntuale torna la preoccupazione dei suoi fan e degli addetti ai lavori. L’amatissima conduttrice del programma Le Iene, è molto attiva su Instagram, ma negli ultimi tempi la sua presenza pubblica è andata via-via scemando. Difficile dare una risposta a tutto ciò, forse il tumore al cervello di cui soffre le sta togliendo molte energie, forse, ed è probabilmente la risposta più vicina alla realtà, non vi è nulla di cui preoccuparsi, e la stessa Toffa sta semplicemente usando con meno frequenza il suo Instagram, tutto qui. La cosa certa è che il sostegno dei suoi fan non è mancato in questi ultimi mesi, ma fra i migliaia di commenti di apprezzamento per la bionda giornalista, non mancano anche quelli di diniego e disprezzo dei famosi “hater”. La Toffa, purtroppo, sta ormai convivendo da diverso tempo con i temuti “odiatori” social, che anche in questi giorni di “silenzio” non sono mancati.

NADIA TOFFA, SILENZIO SU INSTAGRAM: COME STA

Uno in particolare è segnalato da liberoquotidiano.it, che pare abbia più volte attaccato la Iena anche in passato, con frasi non proprio carine. Si tratta, come spesso accade in questi casi, di un follower che utilizza un nome di fantasia e che non vuole rivelare la propria identità, giusto per rendere il tutto ancora più amaro. “Il viso di una persona che sta morendo, che cosa triste la vita”, questo il commento incriminato, che ha fatto andare su tutte le furie la maggior parte dei milioni di follower della Iena, quasi tutti indignati da tale frase. Parole che una persona che sta combattendo il cancro non vorrebbe mai sentirsi dire, ancor di più una donna, il cui aspetto estetico viene messo duramente alla prova a causa del debilitamento, della perdita di capelli, e delle trasformazioni che obbligatoriamente il corpo subisce per via dei micidiali medicinali assunti per combattere il tumore. Fortunatamente la Toffa è una ragazza troppo intelligente e capace di incassare il colpo senza batter ciglio, sorvolando il più delle volte su questi commenti meschini.

