Nadia Toffa sparita dai social/ Il lungo silenzio della “Iena” preoccupa i fan

Nadia Toffa da qualche giorno non aggiorna i suoi canali social e tra i fan della conduttrice e inviata de “Le Iene” è preoccupazione. La giornalista bresciana è sempre meno presente sui social, complice la delicata battaglia contro il cancro che sta combattendo. Ma questa sua assenza porta i fan a nutrire timori per le sue condizioni di salute. Le cure a cui si sta sottoponendo Nadia Toffa sono però molto forti, quindi ha bisogno di riposo. Di fatto l’ultima sua foto su Instagram risale all’11 giugno, il giorno successivo ha poi condiviso un video che le era stato inviato da don Maurizio Patriciello, di Caivano. Il sacerdote combatte contro mafie e inquinamento in una terra dove ci si ammala di cancro. E Nadia Toffa, che si è sempre occupata delle correlazioni tra cancro e inquinamento ambientale, non poteva che condividere il video e il messaggio del parroco. «Vi prego diamo una mano a don Maurizio, sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, non lasciamolo da solo».

NADIA TOFFA SPARITA DAI SOCIAL, FAN PREOCCUPATI

Il 10 giugno invece è stato il giorno in cui Nadia Toffa ha condiviso un messaggio sui social per il suo 40esimo compleanno. «Amici cari, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni, ricchi di emozioni anche grazie a voi. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Grazie per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno nel cuore», aveva scritto la giornalista de “Le Iene”. Da allora però sono passate due settimane, giorni di silenzio che inevitabilmente preoccupano i fan. «Nadia??? Come stai??? Sei sparita!» e «Nadia dacci tue notizie» sono solo alcuni dei messaggi che compaiono sui suoi account social da parte degli utenti che le chiedono notizie. Alla Toffa continuano comunque ad arrivare anche migliaia di auguri e frasi di incoraggiamento e sostegno. C’è chi poi condivide la sua esperienza difficile nella lotta contro il cancro, vedendola come punto di riferimento e modello per non mollare di fronte alla malattia.

