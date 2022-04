Nadine, ex fidanzata Benno Neumair/ Minacciata con un coltello: oggi parla in udienza

Il caso di Benno Neumair è stato affrontato a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 12 aprile 2022. Oggi va in scena una nuova udienza del processo legato all’omicidio di Peter Neumair e Laura Perselli e in questi minuti in aula sta deponendo l’ex fidanzata Nadine. L’inviata del programma, Carla Lombardi, ha dichiarato che quello tra Benno Neumair e Nadine era “un rapporto inizialmente sereno, anche se con il passare dei giorni sono iniziate le litigate, in quanto Benno non lavorava ed era sostenuto economicamente dalla ragazza. Lui aveva mentito alla famiglia, dicendo di avere un impiego in un negozio di beni alimentari naturali. Poi, Nadine si accorse addirittura che lui prendeva dei soldi dal suo bancomat senza il suo permesso”.

In questi minuti, in tribunale, Nadine sta ripercorrendo tutta la sua storia con Benno. In base a quanto previsto inizialmente, in aula avrebbe dovuto prima parlare la sorella Madè, ma considerata la provenienza di Nadine dalla Germania, i giudici hanno preferito darle la precedenza. Benno, invece, non è presente.

BENNO NEUMAIR E L’EX FIDANZATA NADINE: LE PAROLE DELLA SORELLA MADÈ

Nel corso della sua precedente audizione in ambito processuale, Madè, sorella di Benno Neumair, ha asserito di avere provato paura per Nadine, in quanto un giorno ci fu un episodio nel quale il giovane impugnò un coltello: “Dissi a Nadine di chiamare un medico o un poliziotto, ero in ansia per lei, anche se non la conoscevo. Fu un evento poco piacevole per lui, ma d’altra parte in quel momento era forse anche necessario”.

Poi, “Nadine gli portò in psichiatria una borsa con dei vestiti. Nonostante questo, Benno era arrabbiatissimo: contattò telefonicamente i miei genitori e chiese a nostra madre se avesse parlato con Nadine. Lei negò con fermezza, anche se Nadine a Benno aveva già riferito che, in realtà, si erano sentite”.

