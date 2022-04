Nadine, ex fidanzata Benno Neumair/ “Si puntò un grande coltello contro il viso”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 13 aprile 2022, è stato trattato il caso di cronaca nera legato a Benno Neumair, autore dell’omicidio dei suoi genitori, Peter Neumair e Laura Perselli. La sua ex fidanzata tedesca, Nadine, è stata ascoltata in tribunale nella giornata del 12 aprile, raccontando, tra le altre cose, di quando si accorse che il ragazzo usava la sua carta di credito per gli acquisti, senza autorizzazione: “Quando l’ho messo di fronte ai fatti, diede a me la colpa per un problema di fiducia. Lasciò volontariamente l’appartamento e nel frattempo io cercai gli alimenti acquistati, nascosti nel sottotetto. Chiamai quindi gli amici per avere supporto. Benno tornò: inizialmente non approvò questa cosa ma non ha mai ammesso di avere utilizzato la carta bancomat”.

La sera e la notte passarono tranquillamente, poi, l’indomani, con i genitori del giovane Nadine ebbe un lungo colloquio, nel quale Benno riuscì a fare ricadere la colpa della sua relazione sulla sua partner. Fino a quando non si arrivò all’episodio più grave.

NADINE, EX FIDANZATA BENNO NEUMAIR: “AVEVA UN COLTELLO IN MANO…”

Un giorno, ha raccontato Nadine, “Benno Neumair mi ha chiamato mentre ero al lavoro, dicendo di essere stato assalito da un mio amico e di tornare a casa. Io chiamai la mamma di Benno, che mi disse di non andare da sola nel mio appartamento. In quell’occasione mi disse per la prima volta che Benno aveva già manifestato comportamenti particolari e aveva in passato anche aggredito la sorella, Madè. Tuttavia tornai da sola nel mio appartamento”.

Davanti a lei, trovò una scena da film dell’orrore: “Benno era in bagno con un grande coltello in mano, era nervoso e arrabbiato. Aveva uno sguardo pauroso e ansioso. Gli feci credere in quel momento che io gli credessi, mentre lui teneva il coltello con la punta rivolta verso il suo viso. Poi l’ha posato su mia richiesta, si è seduto sul pavimento del mano e ci siamo tranquillizzati assieme”.

