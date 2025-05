Nadine Sierra, nota cantante di opera, sarà tra i protagonisti della speciale serata che Mediaset ha deciso di dedicare ad Andrea Bocelli, un grande show che l’artista toscano ha deciso di condividere con tanti amici e colleghi. Tra questi ci sarà anche Nadine Sierra, artista che nel corso di una intervista concessa a Premiereloge:

“Tutto è iniziato grazie a mia nonna portoghese. Aveva sempre voluto essere una cantante d’opera, ma il mio bisnonno non le permise di intraprendere alcuna carriera perché era una donna” ha raccontato la cantante riavvolgendo il nastro dei ricordi. Nata da mamma portoghese e padre americano, si è avvicinata all’opera fin da giovanissima, studiando negli Stati Uniti e specializzandosi. Una carriera che è poi sbocciata nel corso del tempo. Intervistata da Premiereloge, Nadine Sierra ha raccontato come è sbocciata la sua carriera: “Deve essere stato quando ho incontrato e lavorato con Marilyn Horne alla Music Academy of the West”.

Nadine Sierra, la carriera della cantante

Dopo essersi specializzata, Nadine Sierra ha vissuto dei momenti molto importanti della sua carriera, crescendo e migliorando, fino ad arrivare a calcare i palcoscenici internazionali. Il suo primo concerto è stato ad Helsinki, quando correva il 2009, da quel momento in poi è sbarcata nei più grandi teatri del mondo, raccogliendo grandi soddisfazioni nel corso della carriera.

Come rivelato nel corso di alcune interviste, adattare la voce è stata una delle missioni più complicate per Nadine Sierra, che ha raccontato di aver lavorato per questo molto negli anni, sempre con grande sacrificio e abnegazione, che le hanno permesso di togliersi grandi gioie nella vita. E anche il pubblico italiano avrà la possibilità di ammirare le sue doti durante la serata dedicata.

