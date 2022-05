Nadir Rustamli, Azerbaijan: chi è? Eurovision 2022/ “Fade To Black” una ballad per vincere?

Nadir Rustamli è uno degli artisti più attesi per l’Eurovision 2022. Il cantante rappresenterà l’Azerbaijan e si dice pronto per raccontarsi sul palcoscenico. Porterà il brano Fade to Black prodotto dall’etichetta BMF Records che è una ballad in piena regola. Ritmo lento e di intensità crescente che racconta di una storia d’amore appena cominciata che sta già “svanendo nel nero”. Sicuramente si attesta tra quel tipo di canzoni adatte a questo tipo di manifestazione anche se è davvero molto difficile fare dei pronostici arrivati agli sgoccioli delle semifinali anche perché sono diversi gli artisti non noti al palcoscenico internazionale che potrebbero sorprendere.

Chi è Nadir Rustamli, la sua carriera fino all’Eurovision 2022

Nadir Rustamli è un classe ’99 nato a Salyan Azerbaijan e sarà tra i protagonisti dell’Eurovision 2022. Si appassiona alla musica sin da bambino quando muove i primi passi prendendo lezioni di pianoforte e frequentando la scuola di musica Gulu Asgarov. All’università il suo talento musicale lo porta a diventare il front man di un gruppo musicale di suoi coetanei nonchè il direttore artistico di tutte i loro brani ed esibizioni. Partecipa con determinazione a svariati contest e concorsi musicali, ma il primo traguardo importante arriva quando rappresenta il suo paese allo Youth vision 2019 arrivando secondo su ventuno partecipanti.

Da The Voice of Azerbaijan al successo internazionale

Nadir Rustamli è il vincitore dell’ultima edizione The Voice of Azerbaijan, ha conquistato il primo posto con il 40% dei voti raggiungendo con il suo talento, e alla guida di Eldar Qasımov, una fama incredibile sul pubblico azero. Questa vittoria gli è valsa l’annuncio sulla tv nazionale che avrebbe rappresentato l’Azerbaijan all’Eurovision di Torino completando così la rosa dei 40 partecipanti.

Nadir Rustamli: il video di Fade to Black all’Eurovision 2022

