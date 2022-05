Nadir Rustamli Azerbaijan, Eurovision 2022/ “Fade To Black”, consacrazione vicina?

In rappresentanza dell’Azerbaijan a Eurovision 2022 c’è Nadir Rustamli, giovane classe 1999 ma che sta già godendo di grande popolarità in patria. Il suo auspicio è ovviamente quello di approfittare di questa vetrina per farsi conoscere meglio anche al di fuori del suo Paese di origine.

Nonostante lui abbia poco più di vent’anni, lui sa bene l’atmosfera che si respira in una manifestazione così importante e non sembra esserne particolarmente spaventato, anzi. La sua sicurezza è apparsa evidente a tutto il pubblico che lo ha seguito in occasione della semifinale della kermesse. Non è un caso che in molti lo ritengono uno dei possibili favoriti per la vittoria. Del resto, lui ha già partecipato nel 2019 a Youthvision International Song Contest, ottenendo un più che positivo secondo posto.

Nadir Rustamli rappresenta l’Azerbaijan a Eurovision 2022: può davvero vincere?

Nadir sta stupendo tutti per la sicurezza che sta dimostrando anche quando è chiamato a esibirsi in platee internazionali, caratteristica non così frequente per un giovane della sua età. Del resto, lui ha dimostrato di saper bruciare le tappe. Solo un anno fa a The Voice of Azerbaijan, ottenendo una vittoria che per molti poteva essere considerata inaspettata.

Solo poche settimane fa ha invece ottenuto la certezza di poter rappresentare il suo Paese a Eurovision 2022 grazie alla decisione presa dall’emittente İTV . Se davvero riuscisse a trionfare a Torino lui davvero potrebbe pronunciare la frase a cui molti suoi coetanei aspirano ma che fino ad ora è rimasta un sogno: “Io ce l’ho fatta”. Del resto la sua canzone “Fade To Black” sembra avere le carte in regola, non solo per il rtimo, ma anche per il testo. Qui, infatti, si parla di una storia d’amore iniziata da poco, ma che sembra essere già deludente, al punto tale da “svanire nel nero”.

Il video di “Fade To Black” di Nadir Rustamli, Eurovision 2022













