L’ex primo ministro israeliano Naftali Bennett ha rimandato al mittente ogni accusa circa le notizie secondo cui Jeffrey Epstein, il milionario americano accusato di reati sessuali e sfruttamento della prostituzione, avesse lavorato in passato per il Mossad, i servizi segreti israeliani. Attraverso la propria pagina X personale, ha definito tali indiscrezioni come una “ondata viziosa di calunnie e menzogne” nei confronti di Israele.

Il post è stato pubblicato nella giornata di ieri, lunedì 14 luglio 2025, e attraverso lo stesso Bennett ha dichiarato di avere la “certezza al 100%” in merito al fatto Epstein non abbia mai avuto alcun legame con il Mossad, l’agenzia di intelligence estera di Israele, o con il Paese stesso. “L’accusa che Jeffrey Epstein – cinguetta – abbia in qualche modo lavorato per Israele o per il Mossad, gestendo una rete di ricatti, è categoricamente e totalmente falsa”, aggiungendo che: “C’è un’ondata viziosa di calunnie e menzogne contro il mio Paese e il mio popolo, e non ne possiamo più”.

BENNETT VS CARLSON SU EPSTEIN: COSA E’ SUCCESSO

A far scatenare l’ex primo ministro israeliano è stato Tucker Carlson, ex conduttore di Fox News, secondo cui Epstein avrebbe appunto lavorato per il governo israeliano all’epoca dell’arresto e dello scandalo, affermazioni che, come fa notare il Time of Israel, già in passato erano state sollevati da altri, ma mai dimostrate.

Secondo il quotidiano israeliano, il nome di Epstein sarebbe tornato alla ribalta delle cronache all’inizio di luglio dopo che il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato un promemoria in cui si negava qualsiasi prova a sostegno dell’esistenza di una “lista clienti” di Epstein, e che lo stesso finanziere fosse stato assassinato in carcere. Una notizia che di fatto aveva scatenato un acceso dibattito fra i seguaci di Trump, che da tempo si dicono convinti che lo stesso finanziare fosse stato ucciso in galera sei anni fa.

BENNETT VS CARLSON SU EPSTEIN: “FINGE DI SAPERE COSE CHE NON SA”

Bennett ha accusato Carlson e altre “personalità di spicco della rete” di “fingere di sapere cose che non sanno”, aggiungendo: “Inventano le cose, le dicono con sicurezza e queste bugie restano impresse, perché è Israele”. Carlson ha fatto queste rivelazioni in occasione parlando Student Action Summit di Turning Point USA venerdì scorso.

Il popolare commentatore conservatore, considerato fra i più critici del promemoria del Dipartimento di Giustizia, ha affermato che le persone dovrebbero iniziare a chiedersi “perché Epstein stava facendo quelle cose, per conto di chi e da dove provenivano i soldi?”. A questo punto Carlson ha ipotizzato che Epstein fosse finanziato da un governo straniero: “A nessuno è permesso dire che quel governo straniero è Israele, perché in qualche modo siamo stati intimiditi a pensare che sia una cosa sbagliata da dire ma in realtà on c’è niente di male nel dirlo, non c’è niente di odioso nel dirlo, non c’è niente di antisemita nel dirlo non c’è niente di anti-israeliano nel dirlo!”.