Nagelsmann al Napoli? Calciomercato news/ De Laurentiis vuole l’ex Bayern (1 giugno)

Non si placano i rumors inerenti il futuro della panchina del Napoli. Domenica sera Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’addio di Spalletti alla panchina partenopea, e sono tanti i nomi accostati agli azzurri in queste ore.

Si è parlato molto di Luis Enrique ma l’idea più calda delle ultime ore è quella di Julian Nagelsmann, ex tecnico del Bayern Monaco. Secondo Repubblica la pista è ripresa nelle ultime ore anche se per liberare il tecnico tedesco c’è da considerare il nodo penale che è pari a 11 milioni di euro. A favorire l’operazione vi sarebbe il ritorno in Baviera di Rummenigge con cui il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è in ottimi rapporti, e che potrebbe di fatto sedersi ad un tavolo per raggiungere un accordo che possa andare bene a tutti. “De Laurentiis avrebbe meno perplessità su Julian Nagelsmann – scrive stamane il quotidiano nazionale – l’enfant prodige del calcio tedesco. Il calcio offensivo è il suo marchio di fabbrica: c’è stato anche un contatto diretto con il patron azzurro, ma la penale di 11 milioni di euro da versare al Bayern (che lo ha esonerato a metà stagione) rappresenta un ostacolo”.

NAGELSMANN AL NAPOLI? RUMMENIGGE POTREBBE AIUTARE L’OPERAZIONE

“Il Napoli, però – aggiunge il quotidiano – non ha ancora mollato la presa e il ritorno in Baviera di Rummenigge, con cui De Laurentiis ha buonissimi rapporti, potrebbe risolvere la situazione”. Fra le tante opzioni al momento calde in casa Napoli anche il possibile ritorno di Rafa Benitez, tecnico che ha fatto molto bene sulla panchina campana, e che al momento risulta essere libero (l’ultima squadra allenata è stata l’Everton, 2021-2022).

Un’operazione che potrebbe essere favorita dagli ottimi legami con la città e i tifosi, anche se c’è da dire che negli ultimi anni lo spagnolo non ha convinto più di tanto in quanto a risultati. Questo mese sarà ovviamente decisivo per risolvere il nodo panchina visto che a luglio inizieranno i ritiri.

