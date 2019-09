Naike Orilio, moglie di Gigi/ “Luigi Esposito, sei la mia persona speciale”

Più che conosciuta la compagna di vita di Luigi Esposito (in arte Gigi) Naike Orilio, al suo fianco già ai tempi d’oro in cui il comico è riuscito ad arrivare alla popolarità grazie al sodalizio con il partner Ross. Da Made in Sud a Furore, l’artista ha registrato una forte presenza sul piccolo schermo riuscendo a tenere lontano dai riflettori la sua relazione con Naike. Più o meno in realtà, visto che la Orilio è la coreografa del programma comico e di sicuro sarà fra i più accesi sostenitori di Gigi durante la sua esperienza a Tale e Quale Show 2019. Il matrimonio fra il comico e Naike tra l’altro è avvenuto diversi anni prima che Ross facesse il grande passo con la fidanzata: i due si sono sposati nel 2010 e due anni fa la Orilio ha pubblicato un post romantico in onore del grande evento. “Sei e continui ma soprattutto continuerai ad essere l’altra parte di me“, ha scritto in un post su Instagram. “Sempre un modo per raggiungerci“, scrive invece pochi giorni fa dedicando un post alla loro coppia: nelle due immagini, marito e moglie si mostrano sorridenti e felici. Il sorriso tra l’altro fa proprio parte della personalità di Naike e della figlia avuta da Gigi, la piccola Nicole. La coppia ha anche un altro figlio, Gabriel, ma è la principessa di casa ad aver raggiunto in questi giorni un importante traguardo: il primo giorno di scuola. Clicca qui per guardare la foto di Naike Orilio e della figlia.

Naike Orilio, sempre al fianco del marito Gigi

L’amore al primo posto per Naike Orilio, la moglie di Gigi del duo comico Gigi e Ross e madre dei due figli avuti dalla coppia. In tante immagini la coreografa mette in mostra un fisico mozzafiato senza eguali, ma c’è anche spazio per condividere con i fan alcuni scatti di famiglia. Non solo le curve in bikini o con vari look che ama sfoggiare sui social, ma anche piccoli momenti della sua quotidianità con i bambini. Nessun commento invece sull’attuale avventura a Tale e Quale Show 2019 del suo consorte: Naike preferisce non sostenere per ora il marito tramite i social. Non è escluso però che decida di fare una piccola incursione in studio, pronta a supportarlo dal vivo. Dopo tutto la loro unione è così forte che è facile credere che la Orilio farà in qualche modo parte anche di questa nuova avventura di Gigi. “Sei la mia persona speciale“, scrive infatti in un post lo scorso luglio per fare gli auguri di compleanno al marito. Se non è amore questo…

