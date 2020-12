Naike Orilio, moglie Luigi Esposito di Gigi&Ross/ La parte social “del duo”

Con oltre 56mila follower su Instagram, sicuramente Naike Orilio, moglie Luigi Esposito, è la più social tra le mogli di Gigi&Ross. Mentre il duo continua a mietere successi la bella Naike ha deciso di usare questo successo per darsi un po’ da fare sui social dove è seguitissima e dove ha l’occasione di promuovere alcuni prodotti e alcuni accessori con il benestare dei suoi fan che la riempiono di like e complimenti proprio come è successo in questi giorni di festa in cui la campana si è mostrata sui social insieme al marito e ai loro figli per augurare il meglio a tutti. Ma chi è Naike Orilio oltre ad essere la bellissima moglie di Gigi Esposito del noto duo comico napoletano Gigi&Ross? Come lei stessa ha raccontato a La Gazzetta dello Spettacolo è “Mamma di due bimbi meravigliosi, Nicole e Gabriel, e moglie di Gigi e Ross… Bugia! solo di uno dei due”.

Naike Orilio, chi è e che lavoro fa la moglie di Luigi Esposito di Gigi& Ross?

Classe 1979, anche Naike Orilio fa parte del mondo dello spettacolo e ha sempre voluto farne parte visto che si è diplomata in danza classica e moderna nel 1999 all’Accademia dello spettacolo di Irma Cardano e Virginia Vincenti. Ha studiato canto e recitazione e si è perfezionata anche a Roma e New York. Solo i più attenti hanno avuto modo di riconoscerla nel corpo di ballo di alcuni programmi tv come i Raccomandati e Chiambretti c’è ma ha lavorato anche come cantante e ballerina in molti spettacoli teatrali e come spalla di show come Sbandati, Made in Sud, Napoli prima e dopo e ha fatto parte anche del corpo di ballo di Domenica In.



