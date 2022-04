Naike Orilio, moglie Luigi Esposito (Gigi e Ross)/ Ballerina, ha lavorato con Siani…

CHI È NAIKE ORILIO?

Naike Orilio è la moglie di Luigi Esposito, del celebre duo comico napoletano Gigi e Ross. La donna è madre di due bambini, Nicole e Gabriel e gravita nel mondo dello spettacolo, avendo conseguito il diploma in danza classica e moderna nel 1999 presso l’Accademia dello spettacolo di Irma Cardano e Virginia Vincenti. Dopodiché, ha completato il proprio percorso tra Roma e New York, studiando canto e recitazione e sviluppando un profilo estremamente eclettico da un punto di vista meramente artistico e televisivo.

Domenica In, Pasqua 17 aprile/ Al Bano: "Non andrò mai più in Russia"

Naike Orilio ha rivestito il ruolo di ballerina e di coreografa in numerosi programmi televisivi a cura di Gigi e Ross, fra i quali figura non soltanto “Made in Sud“, ma anche “Sbandati” e “Napoli prima e dopo”. Il profilo della moglie di Luigi Esposito è davvero molto seguito su Instagram, tanto che lei può essere definita a tutti gli effetti un’influencer. La sua carriera ha peraltro registrato altri step lavorativi degni di menzione…

Niki Giustini, chi è?/ Attore morto a 52 anni e amico di Pieraccioni: "Persona buona"

NAIKE ORILIO, MOGLIE DI LUIGI ESPOSITO (GIGI E ROSS). IL MARITO: “LEI VIAGGIA ED È DINAMICA, IO SONO PIGRO”

Naike Orilio è stata ballerina e attrice anche in pubblicità trasmesse sui canali Mediaset e Rai e ha fatto parte anche del corpo di ballo di “Domenica In“, di quello de “I Raccomandati” e, non ultimo, di quello di “Chiambretti c’è”. Fra le sue esperienze campeggiano anche alcuni spettacoli teatrali, che le hanno addirittura regalato il privilegio di essere diretta da un mostro sacro della regia di musical in Italia, vale a dire Massimo Romeo Piparo.

"Tonio Cartonio morto": Mauro Coruzzi vs Danilo Bertazzi/ "Fake news inventata per…"

La moglie di Luigi Esposito ha anche curato le coreografie di “Troppo Napoletano”, film diretto da Alessandro Siani e Gigi e Ross. Come si può notare, Naike Orilio non ama stare con le mani in mano e di recente, nel salotto televisivo di “Ciao Maschio”, il marito ha detto che lui è l’esatto opposto della sua consorte: “Lei ama viaggiare, è dinamica. Io, invece, sarà che sto invecchiando, sono diventato pigro. Rispondo al telefono soltanto quando chiama lei, altrimenti sono guai!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA