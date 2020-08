Naike Orilio, Nicole e Gabriel, moglie e figli Gigi/ Vacanze in Salento…con dedica!

Naike Orilio è la bellissima moglie di Luigi Esposito, uno dei componenti del famosissimo duo Gigi e Ross. Come il marito, anche Naike fa parte del mondo dello spettacolo ed è una ballerina che ha però studiato anche canto e recitazione. Il loro è un amore solido, come dimostrano anche i numerosi scatti che la Orilio posta giornalmente su Instagram. Negli ultimi la donna è proprio insieme a Gigi e ai loro due figli, Nicole e Gabriel, in vari scatti che li vedono in alcune meravigliose località balneari tutte italiane. Nell’ultima foto postata, in particolare, Naike e Gigi sono uno accanto all’altra, in costume da bagno con alle spalle il mare. Lui mostra i muscoli in una posa simpatica e lei lo commenta così “Il mio super eroe!”

Naike Orilio e Gigi Esposito amatissimi dal web

Nelle foto precedenti postate da Naike Orilio si vedono la sua bambina Nicole, che la ballerina commenta con un “Come sorelle”, e il loro bambino Gabriel. Naike e Gigi hanno trascorso qualche giorno in Salento, come mostrano proprio gli scatti postati su Instagram che hanno ricevuto tantissimi commenti dai fan della coppia. “Siete sempre bellissimi entrambi complimenti”, “Siete bellissimii, sembrate molto affiatati.. Molto COMPLICI!”, “Siete una coppia meravigliosa Ragazzi”, “La vostra gioia e il tuo carisma sono unici…grande Naike”, sono soltanto alcuni dei complimenti ricevuti dalla coppia sotto le ultime foto postate. Nonostante non amino stare sotto i riflettori, Gigi e Naike sono infatti amatissimi dal web.





