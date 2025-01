Naike Rivelli è pronta a convolare a nozze con il compagno Roberto, ad annunciare la splendida e inaspettata novità è stata lei stessa con una lettera inviata a Mowmag. I due stanno insieme da sette anni e quest’anno sugelleranno il loro amore con il matrimonio, lei ci ha tenuto a raccontare la sua storia perché pensa che potrebbe risvegliare in qualcuno la voglia di ritrovare l’amore vero, senza accontentarsi. In passato lei ha sofferto molto per amore, a causa del mancato rispetto e delle fiducia, aveva infatti chiuso con l’amore ma quando ha incontrato Roberto ha cambiato idea.

La figlia di Ornella Muti pensava che sarebbe invecchiata felice e single accanto alla madre, anche lei single e felice. Sette anni fa però Roberto ha iniziato a corteggiarla, lei per circa quattro mesi non se ne era nemmeno accorta ma pian piano ha catturato la sua attenzione e il suo cuore.

Non si conoscono molti dettagli sul futuro marito di Naike Rivelli, lei ha fatto sapere che Roberto è un uomo molto riservato che non fa parte del mondo dello spettacolo. Ha ammesso che lei non è affatto facile, vive isolata con i suoi animali e si immerge in Matrix solo per lavoro, però non ama le serate, le feste vip e il lusso. A detta sua non è facile incontrare un uomo che come lei ama la natura però è successo e la loro unione si è rivelata un successo, qualcosa di meraviglioso.

Rivolgendosi a coloro che non hanno ancora trovato il vero amore Naike Rivelli ha detto di non avere paura a stare da soli, ad aspettare perché ci si ritrova nella solitudine. Lei prima che arrivasse il suo Roberto ha aspettato anni. La figlia di Ornella Muti si è lasciata sfuggire anche qualche dettaglio in merito alle nozze dicendo che non saranno sfarzose, questo è ciò che ha rivelato: “Lo farò in maniera molto umile e semplice. Perché il nostro amore è così immenso che non servono festoni e fronzoli. Ovviamente sarà tutto blindato, ci saranno solo pochi amici e famigliari“.

