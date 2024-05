Naike Rivelli, Carolina e Andrea Fachinetti, figli di Ornella Muti/ Chi sono? Lavorano tra cinema e tv

Chi sono Naike Rivelli, Carolina e Andrea Fachinetti, i figli di Ornella Muti? Figli d’arte, i tre sono nati dai due matrimoni di Ornella Muti. La primogenita è Naike Rivelli nata dal primo matrimonio con Alessio Orano, un attore molto conosciuto negli anni ’70 e collega della mamma. Tra i due la scintilla scatta la scintilla sul set del film “La moglie più bella” di Damiano Damiani. I due si innamorano e si sposano in municipio e dalla loro unione arriva la figlia Naike. Nonostante la nascita della piccola Naike, Ornella e Alessio si lasciano dopo sette anni d’amore, anche se l’attrice inizia subito una relazione con José Luis Bermúdez de Castro, produttore cinematografico.

Per diverso tempo nel mondo del cinema si è vociferato che il padre di Naike Rivelli fosse proprio José Luis Bermúdez de Castro e non l’ex marito Alessio Orano. A smentire le voci ci ha pensato molti anni dopo proprio la figlia Naike mostrando l’esito del test del DNA.

Naike Rivelli, Carolina e Andrea Fachinetti, conosciamo i figli di Ornella Muti

Non solo Naike Rivelli. Carolina e Andrea Fachinetti sono gli altri due figli di Ornella Muti nati in seconde nozze. Se Naike Rivelli è la figlia più nota e conosciuta di Ornella Vanoni, l’attrice dopo il primo matrimonio con Alessio Orano si sposa una seconda volta con Francesco Fachinetti, un imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo e del cinema. Nel 1988 si incontrano e poco dopo decidono di sposarsi. Un matrimonio felice che dura circa otto anni e da cui arrivano gli altri due figli della diva del cinema. Si tratta di Carolina e Andrea Fachinetti. Proprio come la primogenita Naike Rivelli, anche Carolina e Andrea Fachinetti hanno deciso di seguire le orme della mamma lavorando come attori nel mondo del cinema.

Naike e il fratello Andrea Fachinetti si sono fatti conoscere dal grande pubblico nel 2015 quando hanno deciso di mettersi in gioco nel game reality di Pecino Express anche se hanno dovuto abbandonare il gioco per problemi personali.











