Naike Rivelli, Carolina e Andrea Fachinetti, figli Ornella Muti/ Chi è il loro padre?

Naike Rivelli, Carolina Fachinetti, Andrea Fachinetti sono i figli di Ornella Muti. La bella attrice è da sempre vera e propria icona di stile e del cinema italiano ed è per questo che ogni volta c’è qualcosa che la interessa e la riguardo, il gossip impazzisce e lo stesso succede quando si parla dei suoi figli. Inutile dire che quella che spesso finisce nel mirino dei social è proprio Naike Rivelli, che possiamo definire influencer sui generis, sempre pronta a provocare con una serie di foto in cui appare spesso nuda e lasciando ben poco all’immaginazione. Oggi la madre sarà ospite a La canzone segreta e non ci vuole poi molto a capire che la sua canzone del cuore potrebbe essere proprio legata ai figli che tanto ama.

Naike Rivelli, Carolina e Andrea Fachinetti, figli Ornella Muti, chi sono e cosa fanno nella vita?

Naike Rivelli è nata a Monaco nel 1974 e si avvicina a grandi passi a compiere i suoi primi 50 anni ma questo non le impedisce di vivere ancora con l’amata madre dalla quale si separa davvero poche volte. E il padre? Su questo si è dibattuto a lungo visto che non si conosce l’identità dell’uomo che l’ha messa al mondo e siamo sicuri che il mistero rimarrà tale a lungo. Dall’altro lato, invece, ci sono Carolina e Andrea Facchinetti figli del marito di Ornella Muti, Federico, con il quale è stata sposata dal 1988 al 1996. La prima, Carolina, ha perso il suo compagno Andrea Longhi, venuto a mancare a febbraio 2020 per via di un tumore al cervello e che le ha lasciato in dono due splendidi figli che hanno reso Ornella Muti nonna. A loro si unisce il piccolo di famiglia, Andrea. Classe 1987, lo abbiamo conosciuto perché ha preso parte all’adventure-game di Rai 2 Pechino Express, ha preso parte a qualche film ma sogna di fare il regista un giorno.

