Naike Rivelli, chi è figlia di Ornella Muti? Dalla carriera da attrice al legame indissolubile con la mamma, fino al matrimonio con Roberto Marzano.

Naike Rivelli è la prima figlia di Ornella Muti e le due portano avanti un rapporto incredibilmente stretto. In particolare, si sono state reciprocamente vicine nei momenti più duri e oggi condividono tutto, comprese le battaglie sociali riguardanti le violenze sugli animali. Nata a Monaco di Baviera nel 1974, Naike Rivelli si è buttata nel mondo del cinema sin da quando era piccola, e a soli 8 anni l’abbiamo vista nella pellicola “Bonnie e Clyde all’italiana”.

Nel corso della sua vita, Naike Rivelli non ha mai rivelato chi è suo padre, anche se i fan di Ornella Muti ipotizzano sia il produttore cinematografico José Luis Bermúdez de Castro, con cui l’attrice stava durante quegli anni. Eppure, Naike ha lasciato tutti di stucco in una confessione a Belve, raccontando tutto come un grande malinteso: “A pelle ho avuto una sensazione con quell’uomo, pensavo fosse lui il mio vero padre. Invece non era così“. Da Francesca Fagnani ha raccontato di essere molto legata a Federico Facchinetti, con cui Ornella Muti ha avuto gli altri due figli Andrea e Carolina: “Mio padre non so chi sia e non lo voglio sapere. C’è stato Federico Fachinetti, il genitore dei miei fratelli (…) è il mio vero padre perché mi ha cresciuta“.

Naike Rivelli, chi è marito Roberto Marzano: lavoro e origini

Naike Rivelli si è recentemente sposata con Roberto Marzano, che oggi è suo marito dopo 8 anni di fidanzamento. Di lui non si sa molto ma pare che il suo lavoro sia quello dell’imprenditore edile ed è calabrese. Il matrimonio è avvenuto ad Alessandria, nel casale di famiglia e anche sul profilo di Ornella Muti sono comparse tante fotografie che mostrano nozze a tema fiabesco. A prendere il bouquet è stata la sorella Carolina Fachinetti, sarà di buon auspicio? In tutto ciò, accanto a lei c’è sempre il figlio Akash Cetorelli, nato dalla relazione con Christian Cetorelli nel 1996. Il ragazzo vive e studia a San Francisco negli Stati Uniti.