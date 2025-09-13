Naike Rivelli è la figlia della nota attrice Ornella Muti. Non si conoscono molti dettagli riguardo al suo vero padre, ecco le ultime

Naike Rivelli è la figlia di Ornella Muti e sarà presente al prossimo episodio di Verissimo, evento in onda sabato 13 Settembre. Su Naike c’è sempre stato il mistero riguardo il padre della donna e tra i fan c’è sempre stata grande curiosità per conoscere dettagli riguardo questo e la sua vita privata. Andiamo a vedere meglio.

Ornella Muti ha avuto Naike da giovanissima, l’ha avuta quando aveva solo 18 anni e, nonostante le pressioni dell’epoca e la sua precoce carriera cinematografica, decise di portare a termine la gravidanza e le due sono più unite che mai. Ornella ha avuto altri due figli da Federico Facchinetti e Naike ha più volte ammesso di aver sempre chiamato lui papà.

La realtà è stata scoperta solo 7-8 anni fa e la donna si è detta scioccata per l’accaduto e ci sono stati vari rumors riguardo chi sia il vero padre della donna. Nello specifico una questione è rimasta in sospeso per diverso tempo e solo dopo mesi o meglio anni è stata scoperta una prima e importante verità.

Naike Rivelli e il mistero riguardo il suo vero padre

Per diverso tempo Naike Rivelli pensava che suo padre fosse il produttore spagnolo Josè Luis Bermudez de Castro ma dopo dei test del DNA l’ipotesi è stata smentita. La donna si è raccontata a Belve affermando: “A pelle ho avuto quella sensazione con quest’uomo, pensavo fosse il mio vero padre ed invece non era cosi”.

Naike ha infine chiarito cosi che non conosce e non vuole sapere chi è il suo vero padre ed anche per questo ha deciso di mettere il cognome di sua madre. Oltre a questo lei ha negli anni stretto un importante legame con Federico Facchinetti, padre dei suoi fratelli a cui la donna è molto legata:

“Mio padre non so chi sia e non lo voglio sapere ma c’è stato Federico Facchinetti, il genitore dei miei fratelli e lui è il mio vero padre perchè mi ha cresciuta”, ha raccontato più volte la donna svelando cosi il legame netto e piuttosto importante con il padre dei suoi fratelli. E al momento quindi nessuno conosce la verità pubblicamente.