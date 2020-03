Naike Rivelli contro Barbara D’Urso e Salvini/ Foto, pro Merkel: “Grazie Angela”

Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, contro Barbara D’Urso e Matteo Salvini. La figlia d’arte tona a far discutere sui social postano una foto in cui punta il dito contro la preghiera che la conduttrice Mediaset e il leader della Lega hanno pronunciato durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso per le migliaia di vittime del Coronavirus. Nella foto pubblicata su Instagram, la Rivelli ha ripreso lo stralcio di un articolo di giornale in cui si leggono anche i commenti contrari di personaggi come Selvaggia Lucarelli e di un parente di una delle vittime di Brescia. Ad accompagnare la foto la didascalia: “che Vergogna 📺🙈😱🤬⚠️👎🏻 #naikerivelli #larepubblica #tvtrash #tristezza #stop #trash #vergogna #cosanonsifaperaudience @ornellamuti @dagocafonal @il_rammaricato @selvaggialucarelli 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 @bufi_shameless”. Un chiaro attacco da parte della figlia di Ornella Muti contro la conduttrice che trova concordi tantissimi telespettatori. “L’unica vergogna di qst mondo social sono le donne povere come te che x non tornare nell anonimato piu totale si fa fotografare sempre al limite della decenza ….” commenta un utente a cui segue il commento di un altro che scrive “bisognerebbe raccogliere firme per far finire questo scempio schifoso della baldracca e lo scemo senza cervello”. Infine c’è anche chi, rivolgendosi alla D’Urso, scrive : “signora barbara vai a casa, ti piace far notizia così? Vergognati dovevi esser te a dire nn metto in onda queste cose per rispetto di tutti ,vai a casa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli) in data: 30 Mar 2020 alle ore 5:13 PDT

Naike Rivelli inneggia ad Hitler: “grazie Angela Merkel”

Naike Rivelli però torna a stupire poco dopo pubblicando, sempre su Instagram, un’altra fotografia che ritrae Hitler con una piccola bambina dai capelli biondi. Il testo della foto recita: “e quando sarai grande Angela distruggerai tutta l’Europa” con tanto di didascalia “Grazie Angela”. La foto, in cui il riferimento della figlia di Ornella Muti è chiaramente indirizzata ad Angela Merkel, non è stata particolarmente apprezzata dai suoi follower che commentano: “ecco xké preferisco quando posta sue, almeno è nuda… Và da un eccesso all’altro”. Non mancano però dei commenti di chi, prendendo spunto dalla foto, fa un’attenta riflessione: “I nostri eterni nemici Austria e Germania” oppure “ci sta riuscendo egregiamente! Il baffetto in gonnella!” riferendosi all’attuale situazione dell’Europa. La Rivelli ha colpito ancora una volta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli) in data: 29 Mar 2020 alle ore 7:02 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA