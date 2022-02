Naike Rivelli e altri figli Ornella Muti/ “Essere figli di agevola, ma…”

Naike Rivelli, Carolina e Andrea sono i figli di Ornella Muti. La bellissima attrice è mamma di tre figli: Naike, Carolina e Andrea. La primogenita è senza alcun dubbio la più nota al grande pubblico visto che ha deciso di lavorare anche lei nel mondo del cinema e dello spettacolo. Non solo, Naike è anche mamma di Akash, il primo nipote di Ornella Muti. La popolarità di Naike Rivelli è cresciuta poi nel corso degli anni per alcuni post e foto pubblicate sui social dove si è mostrata anche senza veli. Proprio Naike parlando del rapporto con la madre ha rivelato: “essere figlia di Ornella Muti mi ha dato fastidio in passato. Oggi mi agevola”. Non solo, l’attrice ha anche aggiunto: “se sei figlio di… è tutto più facile. Se mi chiamano come mia madre mi viene da ridere…vorrei essere come lei alla sua età”.

La Rivelli è sicuramente la figlia più ribelle della Muti e non lo nasconde: “un tempo ero la pecora nera della famiglia perché volevo parlare sempre dei cavoli miei. Essere figlio di genitori ingombranti alla fine è un’arma a doppio taglio, può essere ingombrante o darti una grande mano”. Sui social è molto seguita, ma anche molto criticata: “sui social mi riempiono di insulti mi dicono che sono famosa solo perché figlia di, ma pure di peggio. Ma io me ne frego, mica li tolgo”.

Ornella Muti e i figli: non solo Naike Rivelli

Naike Rivelli non è l’unica figlia di Ornella Muti. L’attrice, infatti, nel corso degli anni è diventata mamma altre due volte. Carolina è la seconda figlia nata nel 1984 dalla storia d’amore con l’ex marito Federico Fachinetti. Anche lei ha seguito le orme della mamma diventando un’attrice affermata e durante la sua carriera ha lavorato anche con Alessandro Gassmann. La sua vita però è stata scossa dalla morte del marito Andrea Longhi scomparso a causa di un tumore al cervello. L’uomo era il compagno di vita e padre dei suoi figli Alessandro e Giulia.

Infine c’è il terzo figlio Andrea nato dall’amore tra Ornella Muti e l’ex marito Federico Fachinetti. Classe 1987, Andrea non è molto conosciuto, anche se ha partecipato proprio con la sorella Naike al game show “Pechino Express”. In passato ha lavorato sul set delle fiction “I Medici” e nel film “Scusa ma ti Chiamo Amore”.



