Naike Rivelli radiosa sui social: la figlia di Ornella Muti ha annunciato ai fan la data ufficiale del matrimonio con il compagno Roberto Marzano.

Prima era un annuncio sibillino e privo di dettagli che tanto piacciono agli appassionati di cronaca rosa, ora abbiamo location e data: Naike Rivelli e il compagno Roberto Marzano si sposano e c’è ufficialmente un giorno preciso in cui si realizzerà il lieto evento dopo quasi 10 anni di relazione. Una notizia che ha trovato grande coinvolgimento tra i fan della figlia di Ornella Muti come testimoniato dai numerosi messaggi al miele tra auguri e congratulazioni.

Come racconta Leggo, Naike Rivelli ha scelto di ufficializzare la data del matrimonio con il compagno Roberto Marzano con un simpatico video sui social. L’attrice ha immortalato proprio la sua visita in municipio con il futuro marito per il consueto impegno delle pubblicazioni. Uno step che anticipa la certezza delle nozze, proprio nel post in questione, ha specificato anche la data della cerimonia che a questo punto è particolarmente imminente.

Naike Rivelli, l’annuncio sul matrimonio con ‘frecciatina’ finale: “Le nozze che durano…”

“Sono qui al Municipio per fare le pubblicazioni, perchè il 6 settembre noi ci sposiamo!”, queste le parole di Naike Rivelli nel video pubblicato su Instagram dove appunto annuncia la data ufficiale del matrimonio con il compagno Roberto Marzano. Un sorriso smagliante che sottolinea la gioia e soprattutto la trepidante attesa verso il giorno del fatidico sì. Anche in un’occasione così speciale non poteva mancare un tocco tipico del suo stile e della sua verve; una frecciatina finale che forse richiama alle recenti nozze sfarzose di Jeff Bezos e Lauren Sanchez in quel di Venezia. “Ci si sposa, ma con grande umiltà; perchè i matrimoni umili sono quelli che durano!”.

Sulla location del matrimonio tra Naike Rivelli e il compagno Roberto Marzano non si hanno ancora notizie; come riporta Leggo, si presume – stando a quanto trapelato fino a oggi – che seguiranno lo stile che li accompagna nella quotidianità e dunque la vicinanza alla natura incontaminata.