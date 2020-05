Naike Rivelli e Ornella Muti: “Mascherine direttamente a casa!”/ “I 600 euro poi…”

Pubblicità

Naike Rivelli prima e mamma Ornella Muti dopo hanno deciso di condividere su Instagram un lungo messaggio per esprimere il loro dissenso di fronte ad alcune problematiche riscontrate in conseguenza alla pandemia di Coronavirus. Sin da subito un problema molto rivelante è risultato essere quello delle mascherine, tante volte introvabili, spesso acquistabili ma a prezzi esorbitanti o addirittura non in norma. Una situazione che ha messo in difficoltà soprattutto le famiglie più povere, costrette ad arrangiarsi con quanto disponibile per coprire alla meglio bocca e naso durante le uscire per spese o emergenze. È proprio di fronte a questo problema che continua a sussistere che Naike e sua madre Ornella hanno deciso di far sentire la propria voce. Così, con un post scritto dalla Rivelli e poi condiviso dalla nota attrice, arriva una proposta al Governo.

Naike Rivelli su mascherine e guanti: “dovrebbero arrivare direttamente a casa ai cittadini”

“Le mascherine e i guanti dovrebbero arrivare direttamente a casa ai cittadini che non hanno ricevuto i famosi 600 euro.” ha esordito Naike Rivelli nel suo post. Per poi dire la sua anche su questo aspetto: “600 euro che sono arrivati a macchia di Leopardo, sparsi per l’Italia della serie.. n’do coglio coglio ..” È a questo punto che la figlia di Ornella Muti lancia la sua proposta: “Hanno i nostri indirizzi, sanno dove abita la gente. Perché non spedirle a casa e fornire direttamente le famiglie bisognose..?” E conclude “Evitando che le persone escano a cercarle, o si mettano quelle sbagliate, o vengano derubati da chi le vende a prezzi vergognosi…?” Una proposta che sui social ha trovato già molti consensi.





