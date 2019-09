Naike Rivelli e Ornella Muti nude in sauna/ Poi l’attacco a d’Urso e Chiara Ferragni

Naike Rivelli torna a provocare il web con immagini (e parole) davvero scottanti. Insieme alla nota mamma Ornella Muti, Naike si mostra in viaggio verso l’Austria e filma tutto col suo cellulare. Dall’arrivo in aeroporto sino alla permanenza sull’aeromobile. È proprio qui che la bella Naike lancia un po’ di frecciatine. Con un filtro particolarmente lisciante, la Rivelli tira in ballo Barbara d’Urso: “Hanno fatto il filtro della d’Urso. Sono senza tempo, senza età”, ironizza la figlia di Ornella Muti, che sorride al suo fianco. Madre e figlia, bellissime come sempre, ammettono che sono in viaggio per una battaglia contro i prodotti non ecologici. E nel loro discorso tirano in ballo anche Chiara Ferragni, che pubblicizzerebbe un prodotto ben poco sano per l’ambiente.

Ecco infatti che Naike Rivelli dichiara: “Un saluto a tutti quelli che oggi sono al Festival di Venezia, fuori concorso ad affondare insieme alla Ferragni e il suo Pantene che è molto poco ecologico. Il mondo ai nostri figli. Stiamo facendo la battaglia ai prodotti Pantene e a tutti i prodotti non ecologici. Il tutto con le luci di Barbara d’Urso“. Ed eccole poi arrivare in Austria e fare ingresso in un bellissimo hotel dotato di Spa. Qui, Naike decide di fare la sauna nuda e filmare tutto col suo cellulare. Immagini particolarmente hot quelle da lei mostrate. La Rivelli riesce infine a convincere anche mamma Ornella a fare la sauna nuda: “Ve l’avevo detto che l’avrei convinta!” ammette infine.

