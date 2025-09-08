Naike Rivelli ha sposato lo storico compagno Roberto Marzano: un amore lungo oltre dieci anni
Naike Rivelli e Roberto Marzano si sono detti il fatidico sì l’uno davanti all’altra. La figlia di Ornella Muti ha sposato il fidanzato e imprenditore di origini calabresi, con il quale mandava avanti l’amore da praticamente dieci anni. Quando meno me lo aspettavo, ci ho messo sei mesi a capire cosa stava succedendo, è arrivato lui” ha raccontato in passato la figlia d’arte che invece sulla cerimonia ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a festeggiare il suo matrimonio con una cerimonia riservata e lontana il più possibile da occhi indiscreti. “È una giornata dedicata a me, il mio Roberto, la famiglia e qualche amico storico”. E ha sottolineato:
“Quello che vogliamo condividere lo faremo noi. Senza dover fare finzioni per le telecamere e micro contenuti finti da telenovela scandente” ha spiegato Naike Rivelli che è riuscita a coronare il suo sogno d’amore. Un matrimonio celebrato da Naike Rivelli in suo pieno stile.
Naike Rivelli e l’amore con Roberto Marzano
Per la figlia di Ornella Muti è tempo di iniziare la vita da moglie al fianco del suo Roberto Marzano, e chissà che il prossimo passo per la coppia non possa essere proprio quello di allargare la famiglia dopo il lieto evento delle scorse ore.
Il rito civile si è celebrato ad Alessandria nel casale di famiglia, un luogo al riparo da occhi indiscreti e con gli amici di sempre a fare da contorno a una festa tenuta intima per ferrea volontà della figlia di Ornella Muti e del marito, ora sì, si può dire ufficialmente. Vedremo se nelle prossime ore la coppia deciderà di concedere qualche scatto ulteriore ai suoi follower riguardo alla festa.