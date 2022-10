Naike Rivelli e Thea Crudi, ex di Yari Carrisi/ Nuovo flirt con Julia Leal Hartogs?

Yari Carrisi: la relazione con Naike Rivelli

Yari Carrisi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 31 ottobre, di Oggi è un altro giorno. Il figlio di Romina Power e Al Bano ha avuto una relazione con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, conosciuta durante la quarta edizione di “Pechino Express”, nel 2015. “A Pechino Express ho conosciuto Yari e mi sono innamorata e da lì non ci siamo più lasciati. Sui monti del Sudamerica, sono rimasta incinta di Yari”, ha spiegato la figlia di Ornella Muti in un’intervista a Domenica Live, spiegando di aver perso il bambino dopo poche settimane, per un aborto spontaneo. E ha aggiunto: “A me questo bambino mi ha fatto trovare Yari. Quando l’abbiamo perso è stato un dolore, ma eravamo talmente saldi tra noi che siamo riusciti a superarlo”. Poco dopo avevano intrapreso un viaggio insieme in India, documentato sui social da diverse foto, e si erano trasferiti in Puglia, nella tenuta di famiglia di Albano Carrisi. Ma dopo qualche mese si sono lasciati. “Oggi non ci sentiamo più”, ha rivelato Yari Carrisi ai microfoni di Rivelo, condotto da Lorella Boccia, parlando della sua relazione con Naike Rivelli.

Qualche anno dopo avere archiviato la storia d’amore con Naike Rivelli, Yari Carrisi si è fidanzato con la giovane Thea Crudi, spiritual singer nota sui social con il nome di “Thea Mantra”. I due si sono conosciuti a giugno 2020, quando Yari è andato a un concerto di Thea insieme alla madre Romina Power: “Quando l’ho vista è stato più che amore, un riconoscersi da vite precedenti. Insieme abbiamo portato l’India nel Salento, cantiamo, ci esibiamo insieme adesso”, ha raccontato Yari a Domenica In a ottobre 2020. Ma dopo qualche mese è stata la spiritual singer ad annunciare la fine del loro amore, sulle pagine di Diva e Donna: “Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”. Lo scorso luglio Yari Carrisi ha pubblicato su Instagram un paio di storie insieme a Julia Leal Hartogs. I due hanno festeggiato insieme il compleanno di Julia: “Absolute star in the cosmic grace, love always”, è stata la dedica di Yari Carrisi. I due stanno insieme?

