Naike Rivelli non ha bisogno di presentazioni. Lei è la figlia di Ornella Muti, nota influencer e personaggio sopra le righe, non c’è che dire. Da sempre in lotta per i suoi ideali in modo un po’ evidente e forse polemico, la bella Naike è figlia della famosa attrice e di un padre di cui, almeno il pubblico, non sa niente. per anni la giovane ha frequentato il produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermúdez de Castro convinta che fosse lui suo padre ma alla fine fu il test del DNA a rivelare che non era così. Ornella Muti è poi intervenuta sull’argomento, almeno ufficialmente, rivelando di non conoscere l’identità del padre di Naike. La giovane ha sempre considerato suo padre l’uomo con cui Ornella Muti è stata sposata, ovvero Federico Facchinetti, ma in realtà non sa (o almeno nessuno ci ha mai rivelato ufficialmente) chi sia quello biologico.

Naike Rivelli, figlia Ornella Muti, chi è suo padre? La misteriosa storia di…

Sull’argomento è intervenuta Paola Perego che ha ospitato Naike Rivelli in una sua puntata di Non disturbare spiegando: “Ha scoperto da poco, grazie a un esame del dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre e ora non sa di chi sia figlia: sua madre, Ornella Muti, non ha saputo darle una risposta”. Oggi la madre sarà ospite a Oggi è un altro giorno e sicuramente non tornerà sull’argomento ma non potrà fare a meno di parlare del bellissimo rapporto che la lega alla figlia. Le due vivono in simbiosi, condividono lo stesso tetto e si appoggiano l’una all’altra senza mai indietreggiare nemmeno quando c’è un nemico da affrontare (vedi la lite con Barbara d’Urso e l’arrivo in Tribunale dopo un battibecco a distanza). Cosa rivelerà ancora del loro rapporto?



