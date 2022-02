Naike Rivelli, figlia Ornella Muti/ Dal cinema ai social: passione senza freni

Naike Rivelli è la figlia della celebre attrice e showgirl Ornella Muti, recentemente al Festival di Sanremo come madrina d’eccezione per la serata d’apertura. Nata nel 1974 a Monaco di Baviera, anche lei ha seguito le orme della madre nel mondo dello spettacolo. A soli otto anni ha esordito con una piccola parte nel film Bonnie e Clyde all’italiana di Steno (1983), poi a sedici anni viene scelta da Ettore Scola per entrare nel cast de Il viaggio di Capitan Fracassa.

Successivamente ha preso parte ad altre produzioni importanti, tra cui South Kensington di Carlo Vanzina, Casanova di Lasse Hallström, Open Graves di Álvaro de Armiñán e Benvenuti al Sud di Luca Miniero. Nel panorama televisivo italiano ha condotto programma tv di successo come Paperissima Sprint alla fine degli anni novanta. Poi ha recitato nelle fiction Il conte di Montecristo e Jesus Video – L’enigma del Santo Sepolcro.

Naike Rivelli, non solo cinema: l’ascesa sui social

Nel 2005, Naike Rivelli, ha indossato i panni di concorrente a Il Ristorante, un reality show in onda su Raiuno. Cinque anni più tardi ha inoltre debuttato come cantante, realizzando un singolo intitolato I like men ottenendo riscontri discordanti. Nel 2015, invece, la figlia di Ornella Muti è diventata concorrente ufficiale del famoso reality Pechino Exress, programma Rai a cui ha preso parte insieme al fratello Andrea Facchinetti. Nel corso degli ultimi anni, infine, Naike ha consolidato un seguito importante sui social dove è diventata seguitissima. I suoi scatti e le sue prese di posizione, spesso, hanno fatto discutere. Ma come recita il detto: l’importante è che se ne parli.

