Naike Rivelli in ospedale: “Ho ricostruito il sen*”/ Come sta? “Grandi dolori”

Una foto pubblicato sul profilo Instagram di Naike Rivelli ha destato nelle ultime ore preoccupazione. La figlia di Ornella Muti, dopo alcuni giorni di assenza dai social, è riapparsa con uno scatto che la vede in un letto d’ospedale, evidentemente dopo un’operazione. “I’m back”, è il commento con il quale Naike annuncia di essere tornata, e lo fa con un sorriso, palesando che tutto va comunque bene. Ma cosa le è successo?

È questa la domanda che alcuni follower le hanno posto sotto lo scatto in questione, augurandole poi una pronta guarigione. Successivamente, Naike ha deciso di chiarire quanto le è accaduto, questa volta con un video postato attraverso le stories di Instagram.

Nauke Rivelli, come sta? Al suo fianco mamma Ornella Muti

“Ciao, sono ancora viva – esordisce Naike Rivelli, col sorriso, nel video in questione – lo dico per chi sperava diversamente.” aggiunge poi ironica. Spiega dunque le motivazioni che l’hanno costretta al ricovero in ospedale: “Hanno fatto un lavoro incredibile. Devo ringraziare il dottor Silvio Smeraglia che mi ha letteralmente ricostruito un seno. Grandi dolori, tutto nella norma. Piano piano ritorno”. Nelle stories successive, Naike mostra che al suo fianco c’è proprio mamma Ornella Muti. La celebre attrice sorride alla figlia e si dice contenta che sia andato tutto per il meglio: “Ce l’abbiamo fatta! Mi vuoi bene?” le chiede Naike. “Tanto. Starti vicino è bellissimo” risponde l’attrice, che con la figlia ha un rapporto meraviglioso.

