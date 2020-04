Naike Rivelli mostra c*lo su Instagram/”Scioccati dalle mie foto? Pensate al Governo”

Pubblicità

E ancora una volta la provocazione più grande arriva da Naike Rivelli, la figlia ribelle di Ornella Muti, che nel suo ultimo scatto su Instagram si definisce una produttrice e artista e non di certo una politica o una conduttrice, e proprio per questo libera di dire quello che vuole e, soprattutto, mostrarsi nuda come spesso fa. Anche in questo caso lo scatto che ha scioccato gli utenti è quello in cui appare appesa ad una sbarra, sorretta da un uomo, mentre mostra il suo culo nudo all’obiettivo. Fin qui niente di nuovo se non fosse che Naike Rivelli ha deciso di usare questo scatto per sottolineare il fatto che forse alcuni utenti non dovrebbero passare il loro tempo ad attaccarla e scioccarsi per le sue foto ma magari ad indignarsi con un Governo che ci rappresenta, senza essere stato votato, e che non sa quello che sta facendo.

NAIKE RIVELLI, ENNESIMA PROVOCAZIONE SUI SOCIAL TRA GOVERNO E NUDITA’

Naike Rivelli torna sui social completamente nuda ma questa volta ad accompagnare la foto c’è una lunga didascalia dove ribadisce il fatto che i suoi post su Instagram sono apprezzati dai suoi follower che non ha mai comprato e che ha guadagnato con tempo e amore (e se vogliamo anche qualche scatto hot e un po’ sopra le righe) e poi parte l’affondo alla politica: “Quello che invece trovo Scioccante io.. è un governo che non sa quello che fa. Due mesi di fermo in Italia. Per tutti tranne le banche. Tutte le nostre rate continuano come se fossimo tutti a lavoro. Leasing, , finanziamenti, affitti, mutui, rate scuole, bollette ,tasse, spese generali.. siamo fermi , immobili mentre le banche come sanguisughe ci prosciugano quel poco che ci è rimasto..Tanti non hanno ricevuto nulla dei soldi promessi. Non si capisce nulla di quello che ci dicono. Tutto un contro senso. Trovo scioccante che gli italiani stanno zitti e si affidano a persone che davvero non sanno quello che fanno”. E poi chiama tutti a cantare nei balconi il prossimo 25 aprile sulle note di Bella Ciao.

Ecco il post di Naike Rivelli:





