Naike Rivelli nuda per yoga sexy/ E alla “strega” Barbara d’Urso “C’è posta per te..”

Naike Rivelli torna a spogliarsi sui social. In effetti la figlia di Ornella Muti non perde occasione per mostrarsi senza veli su Instagram. Nell’ultima foto condivisa, è in una posa yoga piuttosto sexy. Immersa in un bosco, copre le parti più “sensibili” del suo corpo con le mani. Lo scatto ha avuto subito successo. «Chi dice che non ha zoomato è un bugiardo», «E togli ste mani», «sexyssima» sono solo alcuni dei commenti che potete visualizzare vicino alla foto. Ma non mancano le critiche: c’è chi ad esempio le chiede il significato della foto, contestando il fatto che si tratti di arte. Ma Naike Rivelli non risponde, anzi nelle Instagram Stories torna a tirare in ballo Barbara d’Urso, a cui aveva inviato – sempre via social – un invito speciale. Le aveva chiesto di raggiungerla per un “ritiro di streghe”, acquistando per l’occasione anche un regalo. Ma la popolare conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live non le ha fatto sapere nulla.

NAIKE RIVELLI NUDA PER YOGA SEXY… E INSISTE CON BARBARA D’URSO

«Barbara non è venuta a prendere il suo regalo dalla Calabria. E quindi lo metto nella nostra collezione di streghe», dice Naike Rivelli nelle Instagram Stories. La figlia di Ornella Muti non ha avuto alcun riscontro in merito allo speciale invito mandato alla conduttrice. E quindi traspare un pizzico di delusione, infatti nelle storie successive ha mostrato il regalo che le aveva comprato. E poi ha ribadito: «Barbara, c’è posta per te. Non sei venuta a prendere il tuo regalo e quindi lo metto nella nostra bacheca delle streghe». Sulla sua pagina Instagram spiccano invece le foto sexy che è solita scattarsi o farsi scattare. Nei giorni scorsi aveva stuzzicaato i fan con una foto in cui mostra il lato B con un perizoma e la gonna scesa alle caviglie. I fan si sono scatenati anche in quel caso, così come non sono mancate le critiche. «Ogni scusa è buona per fare vedere il c**o! Alla soglia dei 50 ancora non si rende conto di quanto è ridicola!».





© RIPRODUZIONE RISERVATA