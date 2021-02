Naike Rivelli, proposta indecente ad Adriana Volpe/ “Quadri con peli pubici, vuoi..”

La nuova versione di Ogni Mattina su Tv8 prova a vivere di gossip e di trash e così anche oggi ecco arrivare la chicca che farà gola ai social e non solo. Protagonista, manco a dirlo, è stata proprio Naike Rivelli, che non è alla sua prima partecipazione nel programma. Questa volta però la bella figlia di Ornella Muti ha saputo mettere in crisi proprio la conduttrice Adriana Volpe che a stento è riuscita a tirarsi fuori da questa situazione di disagio. Ma cosa è successo di preciso? Sembra che proprio Naike Rivelli si sia lanciata all’attacco annunciando di essere a lavoro su una serie di quadri con i suoi peli pubici e di aver bisogno di una bella modella che potrebbe essere proprio Adriana Volpe con tanto di proposta indecente: “Vuoi essere la mia modella?”.

Naike Rivelli, proposta indecente ad Adriana Volpe

La figlia di Ornella Muti ha iniziato poi a parlare delle sue nuove opere d’arte “concettuale”, i quadri della “Vulva Art“, ovvero usando i suoi peli pubici al posto del pennello e così la conduttrice l’ha paragonata a Yoko Ono. E’ stato a questo punto che Naike Rivelli ha colto l’occasione per chiederle di posare per lei come modella mettendola in crisi. Adriana Volpe visibilmente in crisi, dopo qualche secondo di esitazione, è riuscita a tirarsi fuori dal momento imbarazzante assicurando che, anche se non farà da modella, sicuramente avrà modo di essere una sua cliente e che comprerà i suoi quadri.



